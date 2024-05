‘Arbiter Marciniak wordt van openingsduel EK gehaald na enorme blunder in CL’

Scheidsrechter Szymon Marciniak en zijn assistenten worden van de openingswedstrijd op het EK gehaald, zo meldt de Poolse sportkrant Przeglad Sportowy. Diep in de blessuretijd van de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern München (2-1) scoorde Matthijs de Ligt, maar de treffer ging niet door omdat er al was gevlagd vanwege buitenspel. Die fout heeft mogelijk grote gevolgen voor de Poolse arbitrage.

Alphonso Davies had Bayern nog op voorsprong gezet in Madrid, maar door twee treffers van Joselu lag Real in de blessuretijd van de wedstrijd op koers om de finale van de Champions League te bereiken.

Diep in de blessuretijd, toen het dus 2-1 stond, schoot De Ligt de bal binnen. Het doelpunt ging echter niet door, omdat de grensrechter zijn vlag al in de lucht had gestoken. Daardoor kon ook de VAR er niet meer naar kijken.

Die dubieuze beslissing zorgde voor woede aan de kant van de Duitsers. “Dit einde is de kers op de taart en een absolute ramp”, aldus Bayern-trainer Thomas Tuchel na afloop van de wedstrijd. Tegenover ZDF zei hij bovendien: “Dit is niet een grens overgaan, dit is moedwillig!”

Ook De Ligt was vanzelfsprekend teleurgesteld. “De grensrechter zei: 'Sorry, ik heb een fout gemaakt.' Daar koop ik niks voor. Maar ik ben niet de persoon die de schuld afschuift op de arbitrage. Real Madrid is de verdiende winnaar. Alleen... als het een doelpunt is, dan is het een doelpunt."

Die cruciale fout kost Marciniak nu mogelijk het openingsduel op het EK. Op 14 juni zou hij de aangewezen man zijn om het duel tussen Duitsland en Schotland in goede banen te leiden, maar die positie is voor hem nu plots onzeker.

Volgens de sportkrant is die kans namelijk ‘nagenoeg nul’. Marciniak staat internationaal toch bekend als een uitstekende scheidsrechter. Op het WK in Qatar floot hij onder meer de finale tussen Frankrijk en Argentinië.

