Manchester City verzekert zich van komst Amerikaans wonderkind (14) in 2027

Manchester City heeft de veertienjarige Cavan Sullivan, een Amerikaans toptalent, vastgelegd. Het is een transfer voor de lange termijn, want het wonderkind maakt pas over vier jaar, wanneer hij achttien is, de overstap naar de Engelse topclub.

Het is de bedoeling dat Sullivan eerst nog een tweetal jaren bij zijn huidige club Philadelphia Union ervaring opdoet. De aanvallende middenvelder heeft daar ‘het grootste homegrown contract in de geschiedenis van de Major League Soccer getekend. Met homegrown worden spelers van eigen bodem bedoeld.

Sullivan werd op een persconferentie voorgesteld als nieuwe aanwinst van Philadelphia Union. “Ik heb mijn carrière hier altijd al willen beginnen, want dit is mijn thuis en ik heb altijd aan de zijlijn gestaan bij wedstrijden van Quinn (zijn broer die ook bij de hoofdmacht van Philadelphia Union speelt, red.)”

“Ik denk ook dat de samenwerking tussen Philadelphia Union en de City Group voor mij een belangrijke reden is geweest. Ik kijk altijd naar Manchester City. Zij zijn de droomploeg van elk kind.”

Philadelphia Union en Manchester City zijn volgens Fabrizio Romano overeen gekomen dat Sullivan op zijn achttiende de overstap maakt naar het Etihad Stadium. Het tienertalent beschikt ook over een Duits paspoort, waardoor hij eventueel al op zijn zestiende naar Europa kan verhuizen om bijvoorbeeld voor Girona of Palermo, twee andere clubs die behoren tot de City Football Group, te spelen.

Als hij voor 29 juli zijn debuut voor Philadelphia Union maakt, dan wordt hij de jongste speler ooit die in een MLS-wedstrijd minuten maakt. Freddy Adu was 14 jaar en 306 dagen oud toen hij in 2004 debuteerde voor DC United.

Over Sullivan

Sullivan wordt gezien als een van de beste spelers van zijn leeftijd in Amerika en de wereld. Hij leidde de Verenigde Staten Onder 15 naar de CONCACAF-titel in 2023 en nam zelf de Gouden Bal voor beste speler in ontvangst.

Eind maart maakte Sullivan zijn profdebuut in het tweede team van Philadelphia Union, dat uitkomt in de MLS Next Pro, een zogeheten ontwikkelingscompetitie. De tiener was meteen goed voor de winnende assist.

