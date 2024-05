Ajax hakt knoop door: Menno Geelen wordt tijdelijk algemeen directeur

Menno Geelen is de komende maanden algemeen directeur ad-interim van Ajax, zo schrijft De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant zijn mensen binnen de club de afgelopen uren op de hoogte gesteld dat de commercieel directeur de club uit de brand wil helpen. Vanwege het afhaken van Alex Kroes, die nu technisch directeur is geworden, moet Ajax volgens de regels van de KNVB op korte termijn een nieuwe algemeen directeur aanstellen.

De Raad van Commissarissen onder leiding van Michael van Praag had Geelen het liefst definitief CEO van Ajax zien worden, maar daar ziet de 42-jarige directeur geen heil in. Geelen keert er na zijn interim-periode voor om terug te keren als commercieel directeur. Zijn huidige taken worden overgenomen door Cas Biesta, die al negen jaar met hem samenwerkt.

Kroes begon in maart als algemeen directeur bij de Amsterdamse club, maar werd twee weken later door de Raad van Commissarissen geschorst. Hij werd verweten te handelen met voorkennis, daar hij vlak voor zijn officiële aanstelling aandelen kocht in de club. Kroes keerde eind april toch terug bij Ajax, als titulair technisch directeur welteverstaan.

De taken van Kroes werden de afgelopen weken overgenomen door leden uit de huidige directie: Geelen, Marijn Beuker en Susan Lenderink. Geelen heeft nu dus besloten om Ajax als algemeen directeur ad-interim te helpen.

Iemand van buitenaf zou weken nodig hebben om te worden ingewerkt als interim-CEO, terwijl de commercieel directeur de club als bijna geen ander kent, schetst De Telegraaf. Geelen is al sinds 2010 in verschillende functies werkzaam bij Ajax.

“Ik ben blij dat Menno dit wil doen", zegt Van Praag in een persbericht. "Hij is een prima directeur die zowel intern als extern draagvlak heeft en dat zelf heeft afgedwongen door de goede en succesvolle manier waarop hij zijn werk voor Ajax al jarenlang doet. Daarnaast is het goed voor Ajax dat Alex vol energie aan de slag is gegaan in zijn nieuwe rol. Wij hebben voor de maanden die voor ons liggen veel vertrouwen in het directieteam dat er nu staat.”

Geelen laat weten ernaar uit te kijken om de rol van tijdelijk algemeen directeur op zich te nemen. "Organisatorisch zijn we hiermee voor de komende periode op orde en creëren we de bestuurlijke rust die nodig is. De voortgang van het werk op voetbalvlak heeft nu de hoogste prioriteit. Alex Kroes en Marijn Beuker moeten samen met de mensen om hen heen vol door kunnen. Mijn taak is onder meer om ervoor om te zorgen dat zij zich hier op kunnen richten en dat tegelijkertijd ook alle andere afdelingen en collega’s optimaal kunnen functioneren.”

Geelen sloeg eerder al een aanbod om de nieuwe algemeen directeur van Ajax te worden af. Hij kon toen de opvolger van Edwin van der Sar worden. Destijds gaf Geelen aan dat een algemeen directeur van Ajax met een actief verleden in de voetballerij zijn voorkeur geniet, om zodoende te kunnen sparren met de technische beleidsbepalers binnen de clubleiding.

