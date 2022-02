Fatima Moreira de Melo zeer kritisch op uitspraken Overmars en Van der Sar

Maandag, 7 februari 2022 om 19:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:07

Fatima Moreira de Melo is niet te spreken over de woordkeuzes van Edwin van der Sar en Marc Overmars in het statement dat Ajax zondagavond publiceerde. De algemeen directeur noemde de situatie rondom Overmars 'voor iedereen verschrikkelijk', terwijl de directeur voetbalzaken het verzoek uitsprak om met rust gelaten te worden. Volgens Moreira de Melo slaan de directeurs van Ajax de plank mis in hun statement.

Ajax maakte bekend dat Overmars opstapte vanwege het 'gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s'. Overmars zei dat de situatie een grote impact heeft op zijn privésituatie. "Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten", stelde de opgestapte directeur. Moreira de Melo, voormalig hockeyster van de Nederlandse nationale ploeg en ook bekend als tv-persoonlijkheid, toont zich kritisch bij RTL Boulevard.

"Dat Ajax met hem daarover in gesprek is gegaan en dat hij is opgestapt, vond ik prima. Dat toont daadkracht, fair enough", opent Moreira de Melo in de uitzending. "Maar in het statement van Edwin van der Sar zag ik dat hij het afschuwelijk vond voor iedereen. Dan denk ik: voor iedereen, dat betekent dus ook Overmars? Het lijkt me dat je dat iets anders moet formuleren. Ik neem aan dat ze een pr-afdeling hebben bij Ajax. Het is een beetje ongelukkig, eerlijk gezegd."

De reactie van Overmars kan op nog minder begrip rekenen van Moreira de Melo. "Dat Overmars hier dan nog iets durft te verzoeken, aan de media en aan iedereen, dat ze hem met rust moeten laten... Dan had je toch iets eerder zelf moeten nadenken over waar je mee bezig was, in plaats van nu in deze situatie dit nog durven te verzoeken. Je moet nu heel stil gaan zitten, geschoren worden en het even over je heen laten komen."

Het Parool meldde maandag op basis van ingewijden dat Overmars een foto van zijn geslachtsdeel zou hebben gestuurd naar een werkneemster. "Hij heeft wel beseft dat dit grensoverschrijdend gedrag is. Ik denk altijd: waarom denken mannen dat vrouwen daarop zitten te wachten? Wat dénk je? Hij heeft ook gewoon een gezin en een vrouw. Denk je dan echt nergens over na?", vraagt Moreira de Melo zich af. Ze vertelt tevens dat het programma een oud-medewerkster van Ajax heeft gesproken, die zei dat ze een aantal weken geleden al was gebeld door NRC Handelsblad. Overmars zei zondag zelf dat hij 'vorige week' werd geconfronteerd met meldingen over zijn gedrag.

In de uitzending wordt ook gesproken over een gerucht dat Yvonne Coldeweijer maandag op Instagram plaatste. Een bron vertelde Coldeweijer dat er 'al maanden sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag met betrekking tot het bestuur van Ajax en vrouwelijke werknemers'. Haar bron zegt een bekende te zijn van een slachtoffer, dat zelf niet mag spreken vanwege een recentelijk ondertekende geheimhoudingsverklaring. Ze beweerde zelfs dat meerdere werkneemsters zijn 'afgekocht en door advocaten in opdracht van Ajax gedwongen zijn deze contracten te ondertekenen'. Coldeweijer, die zich op haar juicekanaal ook vastbijt in het schandaal rond The Voice of Holland, riep slachtoffers op om zich te melden.

Moreira de Melo hoopt eveneens dat andere personen die ongewenst zijn benaderd zich ook willen en kunnen melden. "Ik hoop dat vrouwen naar buiten mogen en durven komen. Er gaan geruchten dat er geheimhoudingsclausules zijn getekend", geeft ze aan. Strafrechtadvocate Clarice Stenger ziet in mogelijke geheimhoudingsverklaringen geen grot obstakel. "Dan zal een rechter zeggen dat het maatschappelijk veel belangrijker is dat het uitkomt, dan dat jij je houdt aan de geheimhouding. Daar hoef je niet heel bang voor te zijn." Ze wijst erop dat het sturen van een dick pic strafbaar is als de ontvanger daar niet op zit te wachten.