Edwin van der Sar toont respect voor zeer bijzonder eerbetoon: ‘Bedankt’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een ode aan Edwin van der Sar.

Anton-Jan Thijssen, een commercieel medewerker van Ajax, brengt op een bijzondere wijze een ode aan Edwin van de Sar, de voormalig algemeen directeur die afgelopen jaar getroffen werd door een hersenbloeding. Fanatieke hardloper Thijssen rende en liep in Amsterdam een afstand van ruim 103 kilometer en deed dat in de vorm van het Ajax-logo.

Thijssen geeft via Instagram tekst en uitleg over zijn bijzondere ode aan Van der Sar. "Bij kopzorgen, ga ik lopen. De kop die ik vandaag liep, die van Ajax, had dit jaar ook wat zorgen. En die zorgen zaten vaak in m’n hoofd. Ajax is niet alleen de belangrijkste bijzaak van m’n leven, ook een hoofdzaak. Het is m’n werk. En ik deel het lief & leed van ons aller met de belangrijkste mensen; familie en gappies."

"Ik liep deze, door de gebroeders Meijer gemaakte route, als eerbetoon aan Edwin van der Sar. Die me op werkdag 1 zei: 'Alleen je best doen bij Ajax, dat is absoluut niet genoeg AJ'. Iemand die me geregeld vroeg 'of ik weer zo’n gek loopje had gedaan'. Iemand voor wie je een stap extra zette."

"En iemand die altijd het beste voor Ajax en zijn mensen wilde. Maar bovenal iemand die het afgelopen jaar échte kopzorgen had", verwijst Thijssen naar de hersenbloeding die Van der Sar eerder in 2023 trof.

"En ons liet inzien dat gezondheid het aller-allerbelangrijkste is in het leven. Dank Edwin. Jouw einde bij de club liep anders dan gewenst, net zoals mijn laatste deel van het rondje vandaag (ik liep 87km en fietste 16km). Maar nu de blik op de toekomst. Ik hoop dat 2024 je weinig kopzorgen en heel veel nieuwe energie, gezondheid, geluk met je familie & vrienden, en sportplezier gaat brengen", zo eindigt Thijssen zijn eerbetoon.

Van der Sar

Het verhaal van Thijssen maakt duidelijk indruk op Van der Sar, die reageert op de bijzondere Instagram-post van zijn voormalige collega. "Bedankt", schrijft de gewezen Ajax-directeur, om daarnaast ook de hashtag #respect te gebruiken.

