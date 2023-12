Man United-fans speculeren volop na spotten Van der Sar: ‘Wel heel toevallig’

Bij het thuisduel tussen Manchester United en Aston Villa dinsdagavond (3-2) waren twee prominente Nederlanders te gast op Old Trafford: Robin van Persie en Edwin van der Sar. Vooral de aanwezigheid van laatstgenoemde heeft de tongen los gemaakt in Engeland.

De knappe comeback van United werd namelijk voltooid onder toeziend oog van David Brailsford, die namens Ineos de voetbalzaken van Manchester United gaat overzien. Ook oud-United-spelers Van der Sar en Van Persie zullen in hun nopjes zijn geweest met de zege.

INEOS giving Van Der Sar a role? This seems very coincidental? https://t.co/8SrGpXuTc5 — Frank?????? (@TenHagEra) December 26, 2023

Nadat een oplettende X-gebruiker Van der Sar spotte op de tribune, ontlokte hij vele reacties van medesupporters. Zij speculeerden volop over de toekomst van de oud-Mancunians.

"Van der Sar en Van Persie gespot op de tribune. Wat zou dit kunnen betekenen?", vraagt een gebruiker zich af. "Hij is hier om zijn CV te overhandigen", grapt een ander.

"Edwin als CEO? Ten Hag zou het geweldig vinden", antwoordt iemand. "Laat hem deel uitmaken van onze nieuwe managementstructuur", oppert een ander. "Dit is wel heel toevallig", concludeert een volgende United-fan.

"Edwin en Robin zijn aanwezig bij de wedstrijd, meteen na de overname van Sir Jim Ratcliffe is dat een interessante wending. Het lijkt me sterk dat het puur toeval is", theoretiseert een andere gebruiker.

In juni stapte Van der Sar op bij Ajax. Hij was 'op' en even later kreeg de oud-directeur te maken met een hersenbloeding. Gelukkig herstelde hij en sindsdien maakt hij het goed. Of het echter reëel is dat Van der Sar een rol krijgt in de nieuwe voetbalorganisatie van the Red Devils is nog maar zeer de vraag.

Datzelfde geldt voor Van Persie, die jeugdcoach is bij Feyenoord. Onlangs werd hij even in verband gebracht met het assistent-trainerschap bij de hoofdmacht van de Rotterdammers, maar uiteindelijk werd Etiënne Reijnen daarvoor gestrikt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties