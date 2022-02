Twaalf mogelijke opvolgers van Overmars als directeur voetbalzaken van Ajax

Het plotselinge vertrek van Marc Overmars bracht zondagavond een schokgolf teweeg in de Nederlandse voetballerij. De directeur voetbalzaken verstuurde volgens een verklaring van Ajax over een langere periode 'grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s' en besloot op te stappen toen hij daarmee werd geconfronteerd. Ajax heeft nog niets bekendgemaakt over de opvolging van Overmars. Daardoor leeft de vraag: wie zouden kandidaten kunnen zijn om de nieuwe directeur voetbalzaken te worden in de Johan Cruijff ArenA?

Overmars, 48 jaar, was sinds juli 2012 werkzaam als directeur van Ajax. Gezien zijn jarenlange ervaring, dossierkennis en contacten in de voetballerij wordt hij moeilijk te vervangen. Het is sowieso de vraag of Ajax op zoek gaat naar een externe vervanger of de vacature intern probeert te vullen. Op de korte termijn lijkt een interim-benoeming voor zijn naaste assistent Gerry Hamstra voor de hand te liggen. De invulling voor de lange termijn wordt een grotere uitdaging. Overmars werd de afgelopen jaren regelmatig in verband gebracht met een overstap naar vermogende clubs uit het buitenland, dus Ajax heeft ongetwijfeld een lijst met potentiële opvolgers klaarstaan. Voetbalzone zet twaalf potentiële kandidaten op een rij.



Gerry Hamstra (momenteel: technisch manager Ajax)

Hamstra heeft vermoedelijk de kortste inwerkperiode nodig, want hij werkt al sinds april 2021 als technisch manager bij Ajax. In die functie ondersteunde hij Overmars, met als belangrijkste onderdeel het contracteren van talentvolle jeugdspelers en de contractverlengingen van de spelers van Jong Ajax. Ook heeft hij zich gericht op de scouting. Voor zijn komst werkte Hamstra vijf jaar als technisch manager bij sc Heerenveen; eerder was hij onder meer zeven jaar hoofd jeugdopleiding bij Vitesse en in verschillende technische functies werkzaam bij FC Emmen en FC Groningen. Mocht hij op tijdelijke basis aan de slag gaan als opvolger van Overmars, bestaat altijd de kans dat het dienstverband permanent wordt.



Henk Veldmate (momenteel: hoofd scouting Ajax)

Behalve Hamstra zou ook Veldmate in beeld kunnen komen voor promotie. Hij volgde Overmars al eens op: in januari 2016 nam hij de functie van hoofdscout over van Overmars, die daardoor aan de slag kon als directeur voetbalzaken. Veldmate geeft inmiddels dus al zes jaar leiding aan de scouting van Ajax. Hij verlengde in december 2019 zijn contract bij Ajax tot medio 2024. "Toen we Henk Veldmate aantrokken, was het doel om onze scouting naar een hoger niveau te brengen. Wij zijn heel tevreden met de manier waarop hij daarmee aan de slag is gegaan. Er zijn goede stappen gezet en die lijn willen we doortrekken", zei Overmars toen. "Om de lange termijn te waarborgen, hebben we besloten hem nu al te vragen zich langer aan Ajax te binden. Dat is gelukt. Ik vind het mooi dat we de komende jaren verder kunnen samenwerken." Tussen 1998 en 2015 was Veldmate technisch manager bij FC Groningen.



Edwin van der Sar (momenteel: algemeen directeur Ajax)

Een iets minder voor de hand liggende interne oplossing zou het doorschuiven van Van der Sar kunnen zijn. Hij werkt al tien jaar in de Johan Cruijff ArenA, eerst als directeur marketing en vervolgens als algemeen directeur. Van der Sar en Overmars werkten nauw samen. Het zou weliswaar een carrièreswitch zijn om aan de slag te gaan als technisch directeur, maar er zijn meerdere personen actief in de Eredivisie die in hun loopbaan ervaring hebben opgedaan als technisch én algemeen directeur: denk aan Dennis te Kloese (Feyenoord), Martin van Geel (Willem II), Ferry de Haan (sc Heerenveen) en Ted van Leeuwen (NEC). Toen hij in 2019 werd genoemd als mogelijke director of football van Manchester United, liet Van der Sar tussen neus en lippen door blijken daar wel voor open te staan. “Het is een andere rol. Ik weet natuurlijk wel iets van voetbal”, knipoogde hij in de Engelse pers.



Marcel Brands (laatste functie: director of football Everton)

Ruime ervaring op de Nederlandse markt en momenteel ongebonden: op het eerste oog zijn er genoeg redenen voor Ajax om Marcel Brands in overweging te nemen. De voetbalbestuurder was in Nederland werkzaam als technisch directeur van RKC Waalwijk (1997 tot 2000), AZ (2005 tot 2010) en PSV (2010 tot 2018). In de zomer van 2018 maakte Brands vanuit Eindhoven de overstap naar Everton. Hij verlengde zijn contract in april 2021 nog tot medio 2024, maar aan de samenwerking kwam in december 2021 voortijdig een einde. Volgens Brands was er een 'duidelijk verschil in de visie en richting van de club met het oog op de toekomst'. Hij werd in praatprogramma’s naar voren geschoven als kandidaat bij de KNVB om de komende zomer vertrekkende Nico-Jan Hoogma op te volgen als directeur topvoetbal. Maar misschien is Brands ook wel te porren voor een dienstverband bij Ajax.



Jordi Cruijff (momenteel: technisch adviseur Barcelona)

Met name door de Spaanse media werd Cruijff in de afgelopen jaren weleens in verband gebracht met Ajax. In de zomer van 2017, toen Cruijff werkzaam was als sportief directeur van Maccabi Tel Aviv, meldde AS dat Ajax hem een aanbod deed om toe te treden tot de directie. In december 2020 stelde Mundo Deportivo zelfs dat Cruijff de belangrijkste kandidaat is om Overmars op te volgen, als laatstgenoemde op een dag zou vertrekken. Cruijff, sinds juni technisch adviseur bij Barcelona in het door Joan Laporta samengestelde organigram, kon jaren geleden in een gesprek met het Algemeen Dagblad weinig kwijt over de geruchten. "Of ik ooit bij Ajax wil werken? Volgens mij zijn ze daar goed voorzien. Ik heb daar niet zo’n band mee als mijn vader bijvoorbeeld had. Ik voel me niet zo Nederlands als hij zich voelde."



Patrick Kluivert (laatste functie: bondscoach Curaçao)

Als Ajax graag een oud-speler aanstelt, zou Kluivert in beeld kunnen komen. De Champions League-winnaar van 1995 werd in de zomer van 2016 voor het eerst aangesteld in een bestuurlijke functie, toen hij directeur voetbalzaken werd bij Paris Saint-Germain. Het was een verrassende stap, want Kluivert had net overeenstemming bereikt bij Ajax om de A1 te gaan trainen. Kluivert vertrok na een jaar uit Parijs. Hij was tussen 2019 en 2021 werkzaam als hoofd jeugdopleiding van Barcelona en was daarna kortstondig actief als interim-bondscoach van Curaçao. De voormalig aanvaller is momenteel ongebonden.



Max Huiberts (momenteel: directeur voetbalzaken AZ)

Huiberts is sinds januari 2016 verantwoordelijk voor de technische zaken bij AZ. Daarvoor was hij in Alkmaar actief als scout en technisch coördinator. Het is niet bekend wanneer zijn contract afloopt, maar het binnenhalen van Huiberts zou in ieder geval een lastige klus zijn. Aan het begin van het huidige seizoen klonk wat kritiek op zijn technisch beleid, omdat er nauwelijks adequate vervangers werden gehaald voor vertrokken sterspelers als Myron Boadu, Calvin Stengs en Teun Koopmeiners. Bovendien toonde Huiberts zich onverbiddelijk door trainer Arne Slot te ontslaan in december 2020 vanwege diens gesprekken met zijn uiteindelijke nieuwe werkgever Feyenoord, een keuze die niet bij iedereen op begrip kon rekenen. Door de uitstekende sportieve prestaties van de afgelopen maanden is de kritiek wel verstomd: AZ won tien van de laatste elf wedstrijden en trainer Pascal Jansen lijkt de boel op de rit te hebben.



Frank Arnesen (momenteel: technisch directeur Feyenoord)

Supporters van Feyenoord zullen niet blij zijn met de suggestie, maar het kan vreemd lopen in de voetballerij. Arnesen, momenteel technisch directeur van rivaal Feyenoord, heeft een verleden als speler van Ajax: tussen 1975 en 1981 droeg hij het shirt van de club. Hij heeft een aflopend contract bij Feyenoord en kondigde deze week in een interview met Voetbal International aan in gesprek te gaan over een verlenging daarvan. "Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij Feyenoord", verzekerde Arnesen. "Tegelijkertijd moeten we nog wel een aantal dingen bespreken, zoals financiële afspraken in het oude contract. Daarnaast moeten we nog evalueren. Wat ging er goed, zijn er zaken misschien niet goed gegaan? De club zal er vast ook een mening over hebben." Het kan dus nog altijd stuklopen. In het verleden was hij technisch directeur van onder meer PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea, Hamburger SV en RSC Anderlecht.



Henk van Stee (laatste functie: sportief directeur Sparta)

Van Stee vertrok in december 2021 als technisch directeur van Sparta Rotterdam. Hij ruziede intern met algemeen directeur Manfred Laros, die zich zou hebben gestoord aan het feit dat Van Stee publiekelijk over bedragen sprak in de media. Van Stee was juist van mening dat Laros meer financiële risico’s zou mogen nemen. Het is de vraag hoe Ajax denkt over het akkefietje, maar Van Stee heeft in ieder geval wel de nodige ervaring. Hij was drieënhalf jaar technisch directeur van Sparta en bekleedde die functie tussen 2014 en 2016 ook bij Zenit Sint-Petersburg. Bij die club werkte hij daarvoor ook als hoofd opleidingen, een functie die Van Stee tevens invulde bij Feyenoord en Shakhtar Donetsk.



Martin van Geel (momenteel: algemeen directeur Willem II)

Van Geel was al eens technisch directeur van Ajax, tussen 2005 en 2007, en bekleedde diezelfde functie bij Willem II (1995 tot 2002), AZ (2002 tot 2005), Roda JC Kerkrade (2008 tot 2011) en Feyenoord (2011 tot 2019). De voormalig middenvelder van onder meer Ajax heeft sinds de zomer van 2019 voor het eerst een andere directiefunctie, want hij is nu algemeen directeur van Willem II. Het is de vraag of Van Geel openstaat voor een terugkeer als algemeen directeur. In augustus 2021 werd hij in een interview met Voetbal International gevraagd in hoeverre hij zich met de technische zaken bemoeit, die tot de portefeuille van Joris Mathijsen behoren. “Ik heb dat 24 jaar gedaan, het is logisch dat men dat denkt, maar ik heb bewust de keuze gemaakt algemeen directeur te zijn. Ik denk dat het goed is om dat duidelijk te maken.”



Luis Campos (momenteel: adviseur Galatasaray)

Het is maar de vraag of Ajax openstaat voor een buitenlandse kandidaat, maar in dat geval kan Luis Campos een interessante optie zijn. De Portugees was in het verleden werkzaam als sportief directeur bij AS Monaco (2013 tot 2016) en Lille OSC (2017 tot 2020). Bij Monaco was hij verantwoordelijk voor de komst van spelers als of Radamel Falcao, João Moutinho, James Rodríguez, Fabinho, Anthony Martial, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Geoffrey Kondogbia en Thomas Lemar, waarmee hij het fundament legde voor de landstitel van 2017. Hij haalde spelers als Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné, Renato Sanches, Victor Osimhen, Jonathan David en Sven Botman naar Lille, alvorens in december 2020 te vertrekken nadat de club nieuwe eigenaars kreeg. Een halfjaar later werd ook Lille, mede dankzij het werk van Campos, kampioen van Frankrijk. Vorige maand gingen geruchten dat Campos als technisch directeur aangesteld zou worden bij Galatasaray, maar hij werd 'slechts' adviseur.



Michael Edwards (momenteel: sportief directeur Liverpool)

Een andere buitenlandse kandidaat die iets minder voor de hand ligt: in november maakte Michael Edwards bekend aan het eind van het seizoen te zullen vertrekken bij Liverpool. De sportief directeur verlengde zijn contract niet, waardoor de man vertrekt die voor een groot deel verantwoordelijk is voor het samenstellen van de huidige succesformatie van Jürgen Klopp. Liverpool nam Edwards in november 2011 over van Tottenham Hotspur en stelde hem aanvankelijk aan als hoofd van prestaties en analyse. Vanaf november 2016 is Edwards verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van Liverpool. Het binnenhalen van onder meer Mohamed Salah, Fabinho en Andy Robertson wordt voor een groot deel op het conto van Edwards geschreven. Ook staat hij bekend als een goede onderhandelaar als het gaat om verkopen.