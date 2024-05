Rick Karsdorp afgemaakt door Italiaanse media na cruciale fout: ‘Ongeschikt’

Rick Karsdorp moet het ontgelden na de 0-2 nederlaag van AS Roma in de heenwedstrijd van de halve finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen. De 29-jarige Schoonhovenaar ging donderdagavond in de fout met een slordige pass, waardoor de Duitsers op voorsprong kwamen in Stadio Olimpico. La Gazzetta dello Sport geeft Karsdorp een 4 voor zijn optreden en ook bij andere media moet de vleugelverdediger het ontgelden.

Onder trainer Daniele de Rossi wisselt Karsdorp basisplaatsen af met reservebeurten. Donderdag mocht de drievoudig international van Oranje na zes wedstrijden weer eens aan de aftrap staan, al heeft hij zichzelf geen goede dienst bewezen. Na 28 minuten ging het mis voor Karsdorp.

De Nederlander wilde AS Roma-doelman Mile Svilar aanspelen, maar deed dat veel te zacht en zag hoe Florian Wirtz na een simpele breedtebal van Alejandro Grimaldo de 0-1 kon binnentikken. Karsdorp bleef vervolgens verbouwereerd achter op de grond en moest door zijn teamgenoten opgelapt worden.

Na ruim een uur werd Karsdorp vervangen door voormalig Eredivisionist Angeliño. Vanaf de bank moest hij toezien hoe Robert Andrich de score verdubbelde met een heerlijk geplaatst schot in de winkelhaak: 0-2. Daarmee staat AS Roma volgende week een loodzware opgave te wachten tijdens de return in Leverkusen.

Karsdorp werd al tijdens de wedstrijd uitgefloten door zijn eigen supporters, maar De Rossi nam het na afloop op voor zijn pupil. “Natuurlijk was hij niet blij met het fluitconcert, dat is logisch. Maar het gefluit was ook logisch.Ik heb hem gezegd dat hij zich er niet door moet laten beïnvloeden.”

“We zullen hem steunen, want in voetbal worden fouten gemaakt. Het is te makkelijk om naar zijn fout te wijzen. In de rust zei ik hem nog dat hij goed speelde en dat vind ik nog steeds. Ik zal ook nooit boos worden om een verkeerde pass”, zette De Rossi een punt achter het moment.

De Italiaanse media waren een stuk minder mild voor Karsdorp, die van het grote La Gazzetta dello Sport een 4 krijgt. De roze sportkrant verwacht dat de supporters van AS Roma deze blunder niet snel zullen vergeten en spreekt over ‘een sensationele fout die zijn sporen nalaat’.

Corriere dello Sport, de in Rome gevestigde sportkrant, ziet een pijnlijk patroon. “De gebruikelijke Karsdorp, hij is gewoon ongeschikt om op bepaalde niveaus te spelen.” Tuttosport schrijft zelfs over een ‘Karsdorp-ramp’.

