Van der Sar valt onverwachts podcast binnen en spreekt kort over gezondheid

Edwin van der Sar maakt het naar omstandigheden goed, zo laat hij maandag weten tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp. De voormalig algemeen directeur van Ajax werd vorig jaar getroffen door een hersenbloeding, maar hij geeft aan dat het steeds beter met hem gaat. Tijdens de opname van de podcast belde hij onverwachts aan bij het huis van zijn zaakwaarnemer, Rob Jansen, waarna de oud-doelman plotseling aanschoof.

“Hoe is het met je gezondheid, ouwe reus?”, vraagt René van der Gijp aan Van der Sar op karakteristieke wijze op het moment dat de oud-bestuurder binnen komt lopen.

“Goed man, goed”, geeft Van der Sar aan. “Het is niet zo dat ik er helemaal geen last meer van heb, maar het gaat goed. Ik heb weinig schade denk ik.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Het is natuurlijk ook zo dat ik nog geen hele dag op kantoor heb gezeten van acht uur ‘s ochtends tot zeven uur ‘s avonds met allerlei vergaderingen. Maar het gaat goed met me. Als ik wist dat hier een camera stond, dan had ik wel even wat wax in mijn haar gedaan”, besluit Van der Sar lachend.

De oud-doelman was in juli op vakantie in Kroatië toen hij werd getroffen door een hersenbloeding. Van der Sar werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht waar hij werd opgenomen op de intensive care.

Ruim twee weken later liet hij via X weten dat hij de intensive care had verlaten en spoedig de volgende stap in zijn herstel zou gaan zetten.

Over een terugkeer in de voetballerij spreekt Van der Sar vooralsnog niet in ieder geval. Hij geeft in de podcast aan onlangs te zijn teruggekeerd van een vakantie in het Caribisch gebied met zijn vrouw.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties