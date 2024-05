‘Ajax kijkt rond in LaLiga en hoopt op komst van Williot Swedberg’

Williot Swedberg heeft zich in de kijker gespeeld bij Ajax, zo meldt het Spaanse Relevo vrijdag. De twintigjarige middenvelder van Celta de Vigo zou meermaals bekeken zijn door scouts van de Amsterdamse club, die in hem een ‘belangrijke versterking’ zien voor het ‘nieuwe project’ in de Johan Cruijff Arena. De rechtsbenige Swedberg ligt in Estadio Municipal de Balaídos nog tot medio 2027 vast.

Volgens journalist Óscar Méndez van Relevo is het duidelijk: ‘Ajax wil Swedberg’. De Spanjaard stelt dat de Amsterdammers in 2022 al in de markt waren voor de aanvallende middenvelder, die destijds Celta de Vigo boven Ajax en Club Brugge zou hebben verkozen. De huidige nummer zeventien van LaLiga maakte die zomer 5,5 miljoen euro over naar Hammarby voor Swedberg,

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inmiddels zou Ajax opnieuw interesse hebben in Swedberg, die zich de afgelopen jaren nog niet heeft ontwikkeld tot een basisspeler bij Celta de Vigo. Sinds zijn transfer naar Spanje, bijna twee jaar geleden, kwam Swedberg pas 782 minuten in actie, verdeeld over 24 optredens. Wel wist hij al vier treffers te noteren.

Relevo stelt dat de Nederlandse recordkampioen een duidelijk plan heeft met Swedberg. “Ajax, dat een van hun slechtste seizoenen in de 21ste eeuw beleeft, wil Swedberg een van de leiders maken van hun nieuwe project komend seizoen.” Volgens de Spaanse sportwebsite heeft Ajax Swedberg meermaals gescout, zowel bij Celta de Vigo als de Zweedse jeugdelftallen.

Ajax zou zich zelfs al beraden over een miljoenenbod dat boven de aankoopprijs van Celta de Vigo gaat uitkomen. Wel verwacht Méndez dat de transfersom onder de 10 miljoen euro zal blijven. Celta de Vigo wil Swedberg nog niet van de hand doen, waardoor de club geen genoegen neemt met verlies.

“In Vigo vinden dat hij zijn ware potentieel nog niet heeft kunnen laten zien en zijn ze ervan overtuigd dat hij dat onder de nieuwe trainer Claudio Giráldez wel zal bereiken”, aldus de stellige Méndez.

Celta de Vigo is mogelijk wel bereid om Swedberg komende seizoen op huurbasis te laten vertrekken, maar hoopt nog altijd dat hij op de langere termijn slaagt. Wel zou Ajax een interessante optie zijn voor Swedberg zelf, daar de club niet opgeeft, zelfs niet na de eerdere afwijzing in 2022.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties