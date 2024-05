Derksen wijst nieuwe schuldige aan: ‘Hij heeft Ajax naar de klote geholpen’

Johan Derksen is van mening dat niet alleen Sven Mislintat schuld heeft aan de crisis waar Ajax momenteel in verkeert. Dat laat hij weten aan tafel bij Vandaag Inside. Volgens Derksen had Jan van Halst namelijk veel harder in moeten grijpen toen Mislintat met geld begon te smijten.

Van Halst was tussen september 2023 en maart 2024 titulair algemeen directeur, waarin hij liet weten na deze periode niet door te gaan bij Ajax. Daarvoor was hij lid van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse club. Maandag gaf Van Halst bij Rondo op Ziggo Sport meer tekst en uitleg over zijn vertrek bij de club.

“Wat hij zegt is klinkklare onzin”, oordeelt Derksen over het optreden van Van Halst bij Rondo. “Hij zegt dat hij als RvC-lid niet in de directiestoel kon gaan zitten, maar moet je dan een Duitser (Mislintat, red.) voor 115 miljoen aan spelers weg laten gooien?”, vraagt Derksen zich hardop af.

“Hij heeft er nu bij FC Twente een chaos van gemaakt, Ajax naar de g*dverdomme geholpen. En dan zeg je desondanks ‘Ik sta open voor een nieuwe functie in het voetbal’. Maar hij heeft in het voetbal nog helemaal niks gepresteerd.”

“Het lullige is, het is geen onaardige man. Ik heb ook helemaal niks tegen hem”, vervolgt De Snor. “Maar het is ook zo’n ontzettend lichtgewicht. Hoe is het mogelijk dat hij in de RvC van een beursgenoteerd bedrijf kan komen?”

“Hij heeft toegestaan dat die Duitser (Mislintat, red.) twaalf miskopen heeft binnengehaald. Na drie miskopen had hij moeten ingrijpen en moeten zeggen ‘Dit zijn geen Ajax-spelers’. Je bent toch geen directeur van Willem II.”

René van der Gijp neemt het daarna op voor Van Halst en lijkt te begrijpen waarom hij niet eerder ingreep bij Ajax. “Je bent natuurlijk geen Dennis Bergkamp, geen Edwin van der Sar, maar je bent Jan van Halst.” Valentijn Driessen was vervolgens, net als Derksen, niet te spreken over het optreden van Van Halst.

“Hij zegt dan dat hij bij één speler heeft gezegd dat die er zeker niet inkwam. Waarom heeft hij dat dan niet bij die andere tien spelers gedaan, die ook niks bij Ajax te zoeken hebben?”, aldus Driessen. “Hij heeft het echt naar de klote geholpen.”

