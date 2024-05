Ten Hag onthult welke spits hij vorige zomer naar Manchester United wilde halen

Erik ten Hag heeft in gesprek met Gary Neville bij Sky Sports teruggeblikt op zijn eerste twee seizoenen als trainer van Manchester United. Daarin stelt de 54-jarige oefenmeester onder andere dat het niet altijd lukte om de spelers naar Manchester te krijgen die hij graag wilde.

Ten Hag wordt gevraagd waarom Manchester United zoveel moeite heeft om de spelers te halen die het graag wil. Vorige zomer werd de club nadrukkelijk gelinkt aan onder andere Frenkie de Jong, maar de middenvelder koos uiteindelijk voor een langer verblijf bij FC Barcelona.

“Deze club kan alleen maar uitzonderlijk goede spelers hebben, want de verwachtingen zijn altijd ontzettend hoog”, begint Ten Hag. “Deze club heeft de grootste achterban van de hele wereld, dus de verwachtingen liggen altijd hoog.”

“We kunnen niet altijd de spelers halen die we graag wilden hebben. We willen het liefst spelers die al op topniveau hebben bewezen dat ze er staan, maar soms moet je genoegen nemen met jonge spelers die druipen van het talent. Dan moet je aan een hecht team gaan bouwen.”

Ten Hag haalt het voorbeeld aan van Rasmus Højlund, die afgelopen zomer voor een slordige 75 miljoen euro overkwam van Atalanta, waar hij in totaal slechts 32 competitiewedstrijden had gespeeld. Daarin was de Deen goed voor negen treffers. Ten Hag is ervan overtuigd dat zijn spits de potentie heeft om in de toekomst dertig treffers in een seizoen te gaan maken.

“Rasmus is een groot talent, maar hij heeft tijd nodig. We hadden eigenlijk een andere spits op het oog, die het al op het hoogste niveau had laten zien. Maar het is toen niet gelukt om hem te halen”, doelt Ten Hag op Harry Kane, die uiteindelijk koos voor een overstap naar Bayern München.

Kane koos voor Bayern, omdat hij daar voor het eerst in zijn carrière een prijs wilde behalen. In de DFB-Pokal werd hij echter vroegtijdig uitgeschakeld en ook de Bundesliga is onhaalbaar, daar Bayer Leverkusen is gekroond tot kampioen. Wel maakt de recordkampioen van Duitsland nog kans op de Champions League. In de halve finale speelde het in de heenwedstrijd tegen Real Madrid met 2-2 gelijk, waardoor in de return nog alles mogelijk is.

