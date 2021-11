Ronald Koeman krijgt lelijke trap na vanuit spelersgroep Barcelona

Donderdag, 18 november 2021 om 19:41 • Laatste update: 19:45

Ronald Koeman heeft enkele weken na zijn ontslag bij Barcelona een lelijke trap na gekregen vanuit de spelersgroep van de Catalaanse grootmacht. Volgens Óscar Mingueza was het vertrouwen van de spelersgroep in de Nederlandse trainer volledig verdwenen, waardoor een onvermijdbaar vertrek volgde.

Koeman werd eind oktober ontslagen door Barcelona. Een 1-0 nederlaag op bezoek bij Real Valladolid werd de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal uiteindelijk fataal. "De selectie was toe aan verandering. De sfeer was slecht en de spelers waren ongelukkig", laat de Mingueza woensdag optekenen door TV3. "De ideeën van Koeman werden niet meer vertrouwd binnen de selectie. Het was ondermaats, zowel op individueel als collectief niveau. We hadden geen geloof meer in onszelf."

De kritiek van de 22-jarige rechterverdediger aan het adres van Koeman is enigszins opvallend, daar het de Nederlandse oefenmeester was die hem in het seizoen 2020/21 liet debuteren voor Barcelona. Mingueza kwam vervolgens regelmatig in actie onder Koeman: in anderhalf seizoen speelde hij in alle competities 49 wedstrijden voor Barcelona, waarvan 37 als basisspeler.

Koeman is bij Barcelona inmiddels vervangen door Xavi Hernández. Mingueza heeft goede hoop dat de clubicoon het tij op zeer korte termijn kan keren bij de grootmacht, die momenteel teleurstellend negende staat in LaLiga. "Ik ben ervan overtuigd dat het vanaf nu alleen maar beter wordt. En dat hoeft niet twee of drie maanden te duren: ik verwacht snel verandering." Barcelona vervolgt de Spaanse competitie aanstaande zaterdag met een thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Espanyol.