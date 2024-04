Noodkreet Koeman sorteert effect: Oranje mag met 26 spelers naar EK

Ronald Koeman krijgt volgens De Telegraaf zijn zin: de 24 deelnemers aan EURO 2024 mogen maximaal 26 spelers opnemen in de definitieve selectie. In eerste instantie hield de UEFA het nog bij 23 deelnemers, tot grote onvrede van Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal vond het vanwege het overvolle speelschema onverantwoord dat hij maar 23 spelers mocht selecteren.

Vanwege de coronapandemie werd het aantal selectiespelers voor het EK 2020 (dat een jaar later plaatsvond) en het WK 2022 uitgebreid van 23 naar 26. Omdat de pandemie inmiddels voorbij is, werd door de UEFA besloten dat het aantal komende zomer weer met drie spelers afneemt.

Koeman boos

Koeman was het daar volstrekt mee oneens en luidde eind maart dan ook de noodklok na de 2-1 nederlaag tegen Duitsland in vriendschappelijk verband. "Ik vind gewoon dat je 26 spelers moet kunnen selecteren. Ik vind het absurd... Je ziet bij alle landen zoveel blessures", foeterde de bondscoach in gesprek met de

"Je gaat naar het einde van het seizoen. Met een selectie van 23 man, als er dan één wegvalt kun je geen elf-tegen-elf meer spelen op de training. De keeper mag je wel inwisselen bij een blessure, maar een speler niet", zette Koeman zijn mening over het maximaal aantal spelers kracht bij.

Koeman kondigde direct een lobby aan om zijn zin te krijgen. "Ik had het er ook met Julian Nagelsmann (de bondscoach van Duitsland, red.) over, die vindt dat ook. Met de intensiteit en het aantal wedstrijden dat je gaat spelen vind ik gewoon dat je naar 26 moet." Koeman wees daarbij naar de interlandweek eind maart, waarin Nederland tegen Schotland en Duitsland speelde.

Goedkeuring UEFA

De technische commissie van de UEFA gaat na een workshop over het aankomende EK overstag, weette melden. Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond moet het voorstel om naar 26 spelers te gaan nog wel officieel goedkeuren, maar dat is slechts een formaliteit.

Aan de uitbreiding van de diverse EK-selecties hangt overigens wel een prijskaartje. De UEFA moet de werkgevers van de internationals die naar Duitsland afreizen deze zomer namelijk financieel compenseren, zo is afgesproken.

De uitbreiding naar 26 spelers houdt niet in dat er meer spelers op de bank mogen zitten tijdens de duels op het EK. De UEFA laat in een later stadium weten of er 23 of 26 namen op het wedstrijdformulier komen te staan, of dat de bondscoaches de keuze krijgen om stafleden tijdens wedstrijden in te ruilen voor spelers.

