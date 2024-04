Ian Maatsen krijgt geweldig cijfer: ‘Stap dichter bij het EK na dit duel’

Borussia Dortmund-linksback Ian Maatsen heeft zichzelf dinsdagavond een goede dienst bewezen met zijn optreden tegen Atlético Madrid (4-2 wint), zo zegt journalist Maarten Wijffels in de AD Voetbal podcast. Ook het Duitse BILD is onder de indruk van de 22-jarige Vlaardinger, die ‘Bumm-Bumm Maatsen’ wordt genoemd.

Maatsen liet zich dinsdag in het Signal Iduna Park gelden bij Borussia Dortmund. De linkspoot schoot BVB in de 39ste minuut hoogstpersoonlijk naar een 2-0 voorsprong. Zijn harde en diagonale schot was simpelweg onhoudbaar voor Atlético-doelman Jan Oblak.

In Duitsland heeft men genoten van Maatsen, zo blijkt ook uit de beoordeling van BILD. Maatsen krijgt een 2, wat betekent dat hij een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld. Bij onze oosterburen wordt een waardering van 1 tot en met 6 gegeven, waarbij een 1 staat voor de beste prestatie, en 5 en 6 onvoldoendes zijn.

“Boem-boem Maatsen”, schrijft het Duitse dagblad in het spelersrapport. “Hij maakte er nog voor rust 2-0 van met een schot van links. Maatsen en Sancho vormden een constante dreiging vanaf de linkerflank.” Naast Maatsen kregen Nico Schlotterbeck, Emre Can en Niclas Füllkrug een 2 uitgedeeld.

Marcel Sabitzer, Julian Brandt en trainer Edin Terzic worden uitgelicht als de absolute uitblinkers bij Borussia Dortmund en krijgen een 1. Spits Karim Adeyemi moet genoegen nemen met het laagste cijfer. BILD deelt de pijlsnelle Duitser een 4 uit voor zijn optreden tegen Atlético Madrid.

Nederlandse media

Maatsen heeft ook goede reclame gemaakt voor zichzelf bij het Nederlandse journaille. Zo prijkt de linkspoot op de voorpagina van Telesport, terwijl hij eveneens onderwerp van gesprek is in de voetbalpodcast van het. Hoewel Maatsen zijn debuut in Oranje nog moet maken, denkt Wijffels dat hij door zijn optreden in de Champions League een stap dichter bij zijn eerste EK met het Nederlands elftal is gekomen.

“Verdedigend is het nog niet betrouwbaar, maar hij is nog hartstikke jong en zal nog veel leren”, aldus Wijffels. “Aanvallend is dit een ventje… in de blessuretijd ging hij er nog even overheen aan de linkerkant! Dit is een speler met een groot hart, die toch ook technisch vaardig is en offensief meedoet. Hij doet het toch maar wel op dit podium in Europa.”

Wijffels denkt dat Maatsen een goede kans maakt op het EK. “Nu Quilindschy Hartman geblesseerd is ben ik benieuwd of Ronald Koeman hem meeneemt naar het EK. Dat hoeft niet direct voor de basis te zijn, maar iemand met zijn drive aan de linkerkant die ook een doelpunt kan maken, dan is de kans na gisteravond toch groter dat hij hem erbij neemt.”

