Hoop op oproep van Koeman nog niet opgegeven: ‘Maar ik heb nog niets gehoord’

Justin Bijlow hoopt nog altijd met Nederland deel te nemen aan het EK in Duitsland, zo zegt de 26-jarige keeper van Feyenoord in gesprek met Voetbal International. De Rotterdamse sluitpost miste de afgelopen vijftien wedstrijden bij de kersverse bekerwinnaar, maar hoopt zich snel weer in de kijker te spelen bij Oranje-bondscoach Ronald Koeman.

Tijdens het uitduel met Fortuna Sittard (0-1) en de bekerfinale tegen NEC (1-0 winst) zat Bijlow weer bij de wedstrijdselectie van Feyenoord. Daarvoor moest hij dertien wedstrijden missen wegens een spierscheuring. Bijlow hoopt dat hij de kans krijgt om zich te bewijzen aan Koeman.

Bijlow hoopt op speeltijd in het restant van het Eredivisie-seizoen.

“Maar ik heb nog niks gehoord”, aldus de achtvoudig international tegenover VI. “Er zijn nog vier wedstrijden te gaan die ik graag wil spelen om inderdaad in de race te blijven voor deelname aan het Europees kampioenschap.”

Bijlow zegt dat er geen afspraken zijn gemaakt. “Garanties daarop heb ik niet. Niet van Feyenoord en niet van de bondscoach. Als ik mág keepen, zal ik sowieso moeten laten zien dat ik een hoog niveau haal. En daarna is het afwachten.”

De afgelopen maanden heeft Bijlow genoten van zijn collega en concurrent Timon Wellenreuther. Van jaloezie is geen sprake. “Ik ben juist blij met Timon. In de bekerfinale tegen NEC keepte hij ook weer goed. Mede door hem staan we nu met die cup in onze handen.”

Bijlow is niet de persoon om een concurrentiestrijd te voeren op het scherp van de snede. “Natuurlijk zou ik wel kunnen proberen een kolerelijer te zijn, maar dan ga ik mezelf verloochenen, zo zit ik gewoon niet in elkaar. Ik ben geen moeilijke jongen. Dat is heel wat anders dan dat ik me erbij neerleg dat ik niet speel.”

“Ik probeer het hem zo moeilijk mogelijk te maken, ook met als doel hem scherp te krijgen en te houden. Ik weet zeker, dat als ik mag spelen, hij dat dan ook doet bij mij. We gunnen elkaar het beste”, besluit Bijlow.

