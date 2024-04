Goed nieuws voor Arsenal en Nederland: Arteta kondigt rentreedatum Timber aan

Oranje-international Jurriën Timber speelt maandagavond zijn eerste wedstrijd sinds 12 augustus 2023, zo onthult Arsenal-manager Mikel Arteta tijdens de persconferentie van vrijdag. De 22-jarige verdediger uit Utrecht maakt zijn rentree in het beloftenelftal van the Gunners, op bezoek bij de leeftijdsgenoten van Blackburn Rovers.

Na een goede voorbereiding met Arsenal in de Verenigde Staten speelde Timber 76 minuten mee in het duel om de Community Shield met Manchester City (1-1). Na strafschoppen trokken de Londenaren aan het langste eind, waardoor Timber de eerste Engelse prijs aan zijn palmares mocht toevoegen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zes dagen later sloeg het noodlot toe voor de veertienvoudig international van Oranje. Tijdens de openingswedstrijd van de Premier League tegen Nottingham Forest (2-1) scheurde Timber zijn kruisband. Het resultaat: meer dan acht maanden geen wedstrijd voor de verdediger.

Nu staat Timber voor zijn rentree op de velden. Maandag komt de rechtspoot in actie tegen het beloftenelftal van Blackburn Rovers. “Timber gaat een wedstrijd spelen met de Onder 21 en daarna zullen we zien waar hij staat en hoe hij zich voelde”, aldus Arteta. “Hij ziet er goed uit op de training, maar dit is nu de laatste stap. We moeten de zekerheid hebben dat hij er klaar voor is.”

Timber zit zaterdag dus nog niet bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van Arsenal. The Gunners gaan om 20:30 uur op bezoek bij Wolverhampton Wanderers in het Molineux Stadium. Het elftal van Arteta moet winnen om in het spoor te blijven van Manchester City en Liverpool achter zich te houden.

EK

Met zijn terugkeer lijkt Timber net op tijd hersteld te zijn om te mogen dromen van deelname aan het EK Voetbal in de zomer. Bondscoach Ronald Koeman werd eerder al gevraagd of Timber, mits fit, kon rekenen op een uitnodiging.

“Dat ligt aan het feit wanneer hij bij Arsenal gaat spelen", liet de keuzeheer zich tijdens een persconferentie in maart. "Als hij slechts twee wedstrijden gaat spelen, dan wordt het wel heel kort dag. Zijn het veel meer duels, dan blijft hij altijd een optie. Maar pin me niet vast op een aantal wedstrijden dat hij nog kan spelen voor Arsenal. Ik hoop gewoon dat Timber zijn niveau weet te halen en dat hij kans gaat maken.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties