Blessure kost Van de Beek EK; De Boer roept geen vervanger op

Dinsdag, 8 juni 2021 om 10:54 • Yanick Vos • Laatste update: 11:12

Donny van de Beek mist het EK, zo meldt de KNVB. De middenvelder van Manchester United kampt met een blessure en zal niet op tijd hersteld zijn voor het toernooi. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor Van de Beek, die de afgelopen twee oefenwedstrijden van Oranje niet in actie kwam. Afgelopen zondag tegen Georgië (3-0 winst) zat de ex-Ajacied op de tribune.

De negentienvoudig Oranje-international kwam het afgelopen seizoen bij Manchester United nauwelijks aan spelen toe en dus was het de vraag of hij bij de definitieve 26-koppige EK-selectie zou zitten. Ondanks een gebrek aan speeltijd bij zijn club koos De Boer ervoor om Van de Beek mee te nemen naar het EK. Tegen Schotland (2-2) kwam hij niet in actie en zondag zat hij niet bij de selectie voor het duel met Georgië.

Maandag bleek op de training van Oranje dat Van de Beek kampte met een blessure. Hij trainde samen met de geblesseerde Matthijs de Ligt apart van de groep. Een dag later is bekend geworden dat Van de Beek voorlopig uit de roulatie ligt en dus niet in actie kan komen op het EK, dat voor Nederland zondag van start gaat met een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne (21.00 uur).

Van de Beek kwam in maart tegen Gibraltar (0-7 winst) voor het laatst in actie in het shirt van het Nederlands elftal. In dat WK-kwalificatieduel tekende de middenvelder voor zijn derde doelpunt in dienst van Nederland. Eerder was hij trefzeker in de Nations League tegen Italië (1-1) en in het vriendschappelijke duel met Spanje (1-1). Eerder werd al bekend dat Virgil van Dijk (blessure) en Jasper Cillessen (corona) niet met Oranje naar het EK gaan.