Premier League-clubs komen budgetplafond overeen: dit zijn de details

Premier League-clubs gaan maandag voor een 'salary cap' stemmen, zo weet Sky Sports te melden. Kaveh Solhekol, eindredacteur van de Britse sportkrant, weet hoe de ‘cap’ eruit moet komen te zien.

Maandag wordt er gestemd over het voorstel van een salarisplafond. Volgens Solhekol gaan de clubs tot een akkoord komen. Echter wordt het salaris van een individuele speler niet beperkt met dit plafond.

Het plafond gaat bepalen hoeveel geld clubs in totaal mogen uitgeven aan spelerssalarissen, transfers en zaakwaarnemers.

Momenteel ligt er een voorstel om clubs te beperken tot het uitgeven van 4,5 maal de uitzendrechten-inkomsten van de hekkensluiter van de Premier League. Voor dit seizoen zou dat neerkomen op een bedrag van 466 miljoen pond, omgerekend zo’n 544 miljoen euro.

Gianni Infantino, president van de FIFA, was eerder deze maand al eens kritisch op Premier League-clubs. Hij stelde dat clubs uit Engeland veel te veel geld betaalde aan zaakwaarnemers.

“De Premier League betaalde vorig jaar 410 miljoen pond aan zaakwaarnemers, en al dat geld stroomt het voetbal uit”, stelde de Zwitser.

De president van de wereldvoetbalbond wil dat overheden harder hun best doen om ervoor te zorgen dat geld in het voetbal ook echt in het voetbal blijft.



