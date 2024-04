Woerts meldt definitief akkoord Van Persie en Heerenveen; wachten op witte rook

Robin van Persie (40) gaat zijn trainersloopbaan definitief voortzetten bij sc Heerenveen. Dat meldt Chris Woerts, de doorgaans goed geïnformeerde sportmarketeer, op X. Van Persie wordt de opvolger van Kees van Wonderen, die na twee seizoenen de deur van het Abe Lenstra Stadion achter zich dichttrekt. Het is voor het eerst dat de oud-spits op eigen benen komt te staan bij een eerste elftal.

Vorige week werd al duidelijk dat een akkoord tussen Van Persie en Heerenveen nabij was. Dat terwijl de jonge oefenmeester eigenlijk als 'toevalstreffer' gold in Friesland.

Eerst had Heerenveen namelijk Maurice Steijn en Rick Kruys op het hoog. Toen Peter de Waal namens zaakwaarnemerskantoor SEG vertelde over de ambities van Van Persie, raakten de onderhandelingen met laatstgenoemde echter in een stroomversnelling.

Van Persie, die momenteel de Onder 18 van Feyenoord traint, ambieerde namelijk het hoofdtrainerschap bij een eerste elftal. Hij zag Heerenveen daarbij als ideale vervolgstap.

In de gesprekken die volgden maakte Van Persie indruk. De huidige nummer tien van de Eredivisie besloot daarop de Rotterdammer tot topkandidaat voor de vacature te promoveren.

Van Persie is vrij om te gaan waar hij wil, daar zijn contract bij Feyenoord afloopt. Als hij in Rotterdam was gebleven, had de oud-spits de leiding over het beloftenteam kunnen krijgen. Het is nog onduidelijk voor hoelang Van Persie in Friesland heeft getekend. Naar verluidt neemt hij een eigen assistent-trainer mee.

Van Wonderen

Voor Van Wonderen komt na dit seizoen een einde aan twee wisselvallige jaren in het Abe Lenstra Stadion. Vorig seizoen gidste de 55-jarige trainer Heerenveen naar de achtste plaats, en ook nu zijn de Friezen verwikkeld in een strijd om de play-offs voor de Conference League.

Opvallend genoeg werd Van Wonderen vorige maand nog door Valentijn Driessen getipt voor het hoofdtrainerschap bij Feyenoord. De chef voetbal van De Telegraaf 'zou het niet raar vinden' als de voormalig verdediger van de Rotterdammers het stokje na dit seizoen overnam van Arne Slot.

