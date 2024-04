V/d Vaart poogt transfertarget uit Oostings hoofd te praten: ‘Niet verstandig’

Joseph Oosting heeft bevestigd dat FC Twente probeert Wout Weghorst naar De Grolsch Veste te halen. De trainer van de Tukkers wil de ervaren spits dolgraag aan zijn selectie toevoegen, ook gezien het feit dat Twente waarschijnlijk Europees speelt volgend seizoen. Rafael van der Vaart, die zondag net als Oosting aanschoof bij NOS Studio Voetbal, vindt het echter een onverstandig plan. Laatstgenoemde zou eerder inzetten op een langer verblijf van Ricky van Wolfswinkel.

Het is al een tijdje een publiek geheim dat Twente werk maakt van de komst van Weghorst. De 31-jarige spits, die geboren werd in de regio, zou zelfs bereid zijn 'heel veel in te leveren' om in De Grolsch Veste te komen te spelen, zo schreef Tubantia vorige maand.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Oosting bevestigde onlangs al dat hij nog altijd contact onderhoudt met Weghorst. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij FC Emmen.

Oosting bevestigt zondag andermaal 'dat hij Weghorst graag ziet komen'. Van der Vaart geeft daarop ongevraagd zijn mening. "Ik zou het onverstandig vinden", steekt de analist van wal. "Ricky van Wolfsiwnkel – ik ken hem goed – we hebben het eigenlijk nooit over hem, maar wat hij doet met een groep... je ziet iedereen lachen, en daar zorgt hij voor. In een groep is hij zo belangrijk, en het is echt een ongelooflijk goede spits die ondergewaardeerd is in Nederland."

"Als je aan mij vraagt: hij of Weghorst, dan zou ik voor Van Wolfswinkel gaan", aldus Van der Vaart. De oud-middenvelder ziet het namelijk niet gebeuren dat de twee samen komen te spelen. "Waarom zou dat niet kunnen?", stelt Oosting hardop. "Ik denk het inderdaad niet, maar we zullen zien. Ik kan daar nu nog geen antwoord op geven, want Wout Weghorst is er nog niet."

Ook voor een langer verblijf van Van Wolfswinkel zal Twente zich moeten inzetten. Het contract van de routinier loopt af, al lopen er wel gesprekken over een verlenging. "Ricky is vanaf dag één al heel belangrijk", erkent Oosting. "Daar zijn we erg blij mee, en wij hopen dat hij bij Twente blijft." Van Wolfswinkel is dit seizoen de meest scorende speler van Twente, met veertien goals in 29 Eredivisie-wedstrijden.

Weghorst, die dit seizoen verhuurd wordt aan TSG Hoffenheim, staat nog altijd onder contract bij Burnley. In de tweeënhalf jaar die hij er vastligt kwam de 31-voudig Oranje-international nog maar een half seizoen uit voor the Clarets. Weghorst werd in de tussentijd ook nog verhuurd aan Besiktas en Manchester United. Medio 2025 loopt zijn verbintenis bij Burnley af.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Moet FC Twente in zee gaan met Wout Weghorst? Ja Nee Stem Moet FC Twente in zee gaan met Wout Weghorst? Ja 57% Nee 43% Totaal aantal stemmen: 299 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties