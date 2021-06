KNVB maakt rugnummers bekend: Stekelenburg krijgt nummer één

Woensdag, 2 juni 2021 om 09:02 • Yanick Vos • Laatste update: 13:08

De KNVB heeft woensdagochtend de rugnummers van de EK-gangers van Oranje bekendgemaakt. Doelman Maarten Stekelenburg heeft rugnummer één toegewezen gekregen, zijn concurrent onder de lat Tim Krul gaat spelen met nummer dertien. Bondscoach Frank de Boer liet dinsdag op de persconferentie weten dat hij nog geen knoop heeft doorgehakt over wie zijn eerste keeper is nu Jasper Cillessen van de lijst is geschrapt vanwege een positieve coronatest.

Het is onduidelijk of rugnummer één ook betekent dat Stekelenburg de eerste keeper van Oranje zal zijn op het EK. De Boer zei dinsdag dat het goed mogelijk is dat de Ajax-keeper en Krul de komende interlands tegen Schotland (vanavond) en Georgie (6 juni) allebei een kans krijgen om zich te laten zien. Marco Bizot, die rugnummer 23 heeft toegewezen gekregen, is als derde keeper toegevoegd aan de selectie doordat Cillessen is weggestreept.

De KNVB maakte dinsdagmiddag via een persbericht bekend dat Cillessen niet mee gaat naar het EK. “Laat ik vooropstellen dat ik dit ongelooflijk zuur vind voor Jasper. Maar ik moest de knoop doorhakken. Het is bekend dat hij positief getest is op corona. Daardoor heeft hij een belangrijk deel van de voorbereiding gemist. We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij weer honderd procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid. Hoe naar ik het ook voor Jasper vind”, reageerde De Boer op zijn besluit.

Luuk de Jong speelt op het EK met rugnummer negen, terwijl zijn concurrent Wout Weghorst nummer negentien heeft gekregen. Rugnummer tien is voor Memphis Depay. Marten de Roon (15), Daley Blind (17) en Frenkie de Jong (21) spelen met hun vaste rugnummers zoals de dat vaker doen bij Oranje en hun club. De spelers zullen hun rugnummer vanavond dragen tijdens de oefenwedstrijd tegen Schotland (20.45 uur).

