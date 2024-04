‘Is Veerman iets voor Slot en Liverpool?’ Driessen en Verweij vellen oordeel

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn zeer gecharmeerd van Joey Veerman. De middenvelder van PSV is in de ogen van de journalisten van De Telegraaf de beste speler van dit seizoen in de Eredivisie. Een stap hogerop naar bijvoorbeeld Liverpool is echter geen goed idee, zo oordeelt het duo.

"Is Veerman iets voor Slot en Liverpool?", vraagt presentator Pim Sedee zich af in de podcast Kick-off, die vrijdag verschenen is. "Nee, ik denk het niet", is Driessen duidelijk in zijn antwoord.

"Ik heb hem tegen Duitsland (toen het Nederlands elftal met 2-1 verloor, red.) gezien enzo. Dan moet hij echt nog stappen maken", is de chef voetbal van de ochtendkrant niet bepaald enthousiast over een eventuele transfer van Veerman naar een Europese topcompetitie.

"In Nederland kom je weg met die handelingssnelheid, maar in Engeland kom je daar niet altijd mee weg", aldus Driessen. Verweij sluit zich aan bij de woorden van zijn collega.

"Ik denk dat Veerman inderdaad veel meer geschikt is voor Italië, Spanje en misschien zelfs wel Duitsland. Want in Engeland gaat het nog een paar tempo's hoger. Maar ik denk wel dat Veerman moet gaan. Volgens mij stuurt hij daar ook op aan."

"Want hij wil zijn contract niet verlengen, of verlengt zijn contract niet. Ik denk dat het een heel mooi moment is, met het kampioenschap op zak, om een hele mooie transfer te maken", geeft Verweij mee aan Veerman, die bij PSV over een contract beschikt tot medio 2026.

Veerman

Veerman (25) werd in januari overgenomen van sc Heerenveen, dat zes miljoen euro betaalde voor de middenvelder uit Volendam. Ruim twee jaar later staat hij op 112 wedstrijden voor PSV in alle competities. In die optredens kwam Veerman tot 22 goals en 37 assists.