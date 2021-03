Fabrizio Romano meldt transfer van Brian Brobbey

Donderdag, 11 maart 2021 om 22:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:42

Brian Brobbey gaat naar RB Leipzig, zo verzekert transferexpert Fabrizio Romano donderdagavond. Volgens de journalist heeft de spits van Ajax een persoonlijk akkoord bereikt met de huidige nummer twee van de Bundesliga. Hij verlaat Ajax aan het eind van dit seizoen transfervrij. De betrokken clubs en het kamp-Brobbey hebben de overgang nog niet bevestigd.

Ajax maakte begin februari bekend dat Brobbey zijn aflopende contract niet wilde verlengen en dus voor een transfer stond. Vrijwel direct viel de naam van Leipzig als potentiële nieuwe werkgever, maar Ajax bleef achter de schermen pogingen ondernemen om Brobbey te laten bijtekenen. De absentie van Sébastien Haller in de Europa League bood voor de jonge spits nieuwe kansen om zich te laten zien en dat deed hij als invaller met doelpunten tegen Lille OSC en donderdagavond nog tegen Young Boys.

De negentienjarige spits was dit seizoen in 213 speelminuten betrokken bij zes goals (vier treffers en twee assists) en leverde daarmee elke 36 minuten een bijdrage aan een doelpunt. Daarmee is hij veruit de meest efficiënte Ajacied. Na het duel met Young Boys wilde hij niet zeggen of hij zijn aflopende contract alsnog gaat verlengen. "Ik heb liever dat we over de wedstrijd praten", aldus de spits, die bij Leipzig kan gaan samenspelen met Justin Kluivert. "Ik doe sowieso mijn best voor Ajax. Dat is wat ik moet doen, toch?"

"Het gevoel is zeker weten nog goed. Het contact met de spelers is helemaal top. Ik kan goed met iedereen omgaan, dat is helemaal top. Het zit helemaal niet in mijn hoofd. Ik focus me gewoon op Ajax", verzekerde de jeudexponent. Davy Klaassen doet zijn best om Brobbey te laten blijven, zei de middenvelder. "Elke dag zeg ik dat tegen hem", aldus de maker van de 1-0. "Natuurlijk. Vandaag laat hij ook weer zien dat we blij met hem zijn. Wat hij dan zegt? Dan krijg je nooit een antwoord natuurlijk. Ik snap ook wel dat hij daar niks over kan zeggen, maar wij willen allemaal gewoon dat hij blijft. Je ziet wat hij kan brengen. Ik denk dat het goed is voor hem als hij blijft, maar uiteindelijk is het zijn eigen keuze."