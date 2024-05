AZ ziet mogelijke opvolger van Vangelis Pavlidis in Eredivisie rondlopen

AZ ziet in Excelsior-spits Troy Parrott de mogelijke opvolger van Vangelis Pavlidis, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. De Alkmaarders verwachten dat de Griekse sterspeler komende zomer naar een Europese topcompetitie trekt. De 22-jarige Parrott, die eigendom is van Tottenham Hotspur, ligt bij zijn Engelse broodheer nog tot medio 2025 vast.

Volgens de Nederlandse ochtendkrant wordt het geen makkelijke opgave om Parrott naar het AFAS Stadion te halen. Parrott is eigendom van Tottenham Hotspur, dat in 2016 liefst 25 miljoen euro over moest maken om Vincent Janssen naar de Premier League te halen. De Nederlandse spits wist zijn stempel in Engeland geen moment te drukken en wordt gezien als een grote flop.

Volgens het AD zal AZ miljoenen moeten overmaken om Parrott te strikken “Technisch directeur Max Huiberts haalde bij die transfer destijds het onderste uit de kan terwijl Janssen uiteindelijk weinig indruk maakte in Engeland.”

Parrott moet bij AZ gaan concurreren met Lequincio Zeefuik en Mexx Meerdink. Laatstgenoemde speelt momenteel op huurbasis voor Vitesse, maar weet in Arnhem niet veel potten te breken.

Het beoogde spitsentrio krijgt de ondankbare taak om Pavlidis te vervangen. De 25-jarige international van Griekenland was dit Eredivisie-seizoen al 27 keer trefzeker namens AZ en leverde daarnaast 2 assists.

Pavlidis ligt in Alkmaar nog tot medio 2025 vast, dus moet AZ de goaltjesdief verkopen om nog iets aan zijn vertrek over te houden. Volgens het Duitse Transfermarkt is de rechtspoot zo’n 22 miljoen euro waard. Parrott wordt momenteel getaxeerd op 4 miljoen euro.

Parrott speelde dit seizoen 1.326 minuten in de Eredivisie namens Excelsior. De 21-voudig international (vier doelpunten) van Ierland deed dat verdeeld over 22 optredens. Daarin wist Parrott 8 doelpunten en 4 assists te noteren.

