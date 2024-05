Sergiño Dest brengt supporters van PSV in korte video zeer slecht nieuws

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sergiño Dest, die de supporters van PSV het slechte nieuws over zijn zware kruisbandblessure zelf wil brengen.

“Hey fans, Sergiño hier”, opent de 23-jarige vleugelverdediger van PSV zijn persoonlijke videoboodschap. “Ik wilde jullie zelf de mededeling geven over mijn blessure. Ik heb mijn voorste kruisband afgescheurd. Het was heel lastig voor mij om dat aan te horen, want ik zal er voor een langere periode uit liggen.”

A message from Sergiño to you ??? pic.twitter.com/9wqbPG48mW — PSV (@PSV) May 1, 2024

“Over een korte tijd word ik geopereerd”, gaat Dest verder. “Daarna moet ik gaan werken aan mijn herstel en zal ik gaan revalideren. Het wordt een lastige periode voor mij, maar ik weet dat ik er sterker uit kom. Dat is één ding dat zeker is.”

“Voor de rest is het nu gewoon hopen op het beste en de oude versie van mezelf terugvinden. Ik zie jullie snel”, besluit Dest. Onder de video van PSV kan de Amerikaans international uit Almere direct rekenen op vele steunbetuigingen.

Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad, meldt zich direct na de videoboodschap van Dest op X. “PSV-back Dest bevestigt dat zijn voorste kruisband is afgescheurd. Hij wordt geopereerd en zal er in 2025 weer zijn. Waar? Dat staat nog in de sterren geschreven.” In het huurcontract van Dest met FC Barcelona staat een optie tot koop van 10 miljoen euro, maar alle partijen moeten akkoord gaan om een definitieve transfer naar PSV te bewerkstelligen.

Vorig week baseerde Elfrink zich al op bronnen rondom PSV toen hij meldde dat Dest in het kalenderjaar 2024 niet meer in actie komt. De rechtspoot liep zijn kwetsuur op tijdens een training van de Eindhovenaren en wordt pas begin 2025 terug verwacht. Dest hoopte het nieuws over zijn blessure aanvankelijk volledig zelf te kunnen brengen, maar diverse gerenommeerde media waren hem al voor,

Dest was juist bezig aan een sterk seizoen bij PSV op de linksbackpositie. Hij tekende bijvoorbeeld voor het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-1 winst). De van Barcelona gehuurde verdediger kwam tot dusver tot 37 duels namens PSV in alle competities. Daarin tekende hij voor twee goals en zeven assists.

Koploper PSV sluit het seizoen in de Eredivisie af met een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard en thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. Dest ontbreekt dus in deze wedstrijden en het is gezien de huurstatus nog maar de vraag of de verdediger überhaupt nog in actie komt voor de aanstaande landskampioen.

