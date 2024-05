‘Ik weet dat Christian Eriksen nog steeds een fijn gevoel heeft bij Ajax’

Christian Poulsen is van mening dat de selectie van Ajax meer ervaren spelers nodig heeft om opkomende talenten te ondersteunen, zo laat de voormalig assistent-trainer en middenvelder van de Amsterdammers weten in gesprek met Ajax Life. De Deen stelt dat Ajax een ‘sterker geraamte’ nodig heeft en laat daarbij de naam van zijn oud-teamgenoot en landgenoot Christian Eriksen vallen.

Tussen 2012 en 2014 speelde Poulsen als routinier op het middenveld bij Ajax. De controleur kreeg daarbij de taak om jonge spelers beter te maken. Poulsen ziet momenteel een soortgelijke situatie in de Johan Cruijff ArenA. “Dit Ajax heeft een sterker geraamte nodig. Frank de Boer vertelde in ons eerste gesprek over Riechedly Bazoer. Hij zou binnen twee jaar in het eerste staan, op mijn positie. Ik moest hem daarop voorbereiden.”

Eriksen zou Ajax kunnen helpen, denkt Poulsen. “Christian is een groot leider. Niet per se in woorden - er zijn zat routiniers die meer praten - maar vooral in gedrag.” Hoewel de technicus bij Manchester United vaak genoegen moet nemen met een plek op de bank, kan hij volgens Poulsen zeker iets nieuws toevoegen aan Ajax. “Chris kan nog steeds goed voetballen en aan de bal is hij ook een leider.”

Op Old Trafford ligt Eriksen nog tot medio 2025 vast. Volgens Transfermarkt is de 32-jarige middenvelder nog 10 miljoen euro waard. Zijn salaris zal het grootste probleem zijn, daar Eriksen naar verluidt ruim 9 miljoen euro per jaar opstrijkt in Manchester. Poulsen zou de gok wagen als hij het voor het zeggen had in Amsterdam. “Ik weet dat hij nog steeds een fijn gevoel bij Ajax heeft, maar uiteindelijk bepaalt hij zijn eigen toekomst.”

Volgens Poulsen kan meer ervaring in de selectie zorgen voor een snellere ontwikkeling van talenten. “Het gaat een paar jaar duren voor Ajax weer het voetbal speelt zoals onder Ten Hag. Talent loopt er bij Ajax altijd, maar je hebt als club wel een stevig geraamte nodig. Niet alleen op het veld, maar in de hele clubstructuur.”

Eriksen speelde tussen 2009 en 2013 voor Ajax. In de Johan Cruijff ArenA groeide de technische rechtspoot al snel uit tot een publiekslieveling. In totaal speelde Eriksen 163 wedstrijden namens Ajax, waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 65 assists. Uiteindelijk vertrok Eriksen voor ruim 14 miljoen euro naar Tottenham Hotspur, waar hij eveneens geliefd werd.

Via Internazionale en Brentford belandde Eriksen in de zomer van 2022 transfervrij bij Manchester United. Inmiddels staat de teller op 68 officiële wedstrijden als Red Devil. Eriksen was daarin driemaal trefzeker en wist daarnaast twaalf assists af te leveren. In de laatste drie officiële wedstrijden onder Erik ten Hag kon hij weer rekenen op een basisplaats.

