‘Verdediger van PEC kan fraaie overstap maken naar LaLiga of Premier League’

Anselmo García MacNulty heeft zich in de kijker gespeeld bij clubs uit Engeland en Spanje. Volgens Estadio Deportivo zijn Club Brugge, Real Betis, Leeds United, Leicester City én Southampton geïnteresseerd in de 21-jarige linksback van PEC Zwolle. In Overijssel ligt MacNulty nog tot medio 2026 vast.

PEC Zwolle nam MacNulty afgelopen zomer transfervrij over van VfL Wolfsburg, nadat hij een seizoen eerder op huurbasis uitkwam voor NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie. Bij de Trots van het Zuiden kwam MacNulty tot 38 officiële optredens in seizoen 2022/23.

In het shirt van de Blauwvingers kwam MacNulty dit seizoen al 29 keer in actie. De Ierse jeugdinternational, geboren in Sevilla, wist eenmaal te scoren en leverde twee assists af. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde momenteel op zo’n 1 miljoen euro.

Het is onbekend wat PEC Zwolle wil overhouden aan een eventueel vertrek van MacNulty, die mogelijk dus kan terugkeren naar zijn jeugdliefde Real Betis. MacNulty speelde tot 2019 in de jeugdopleiding van los Verdiblancos.

Volgens de Spaanse berichtgeving heeft Real Betis sterke concurrentie, daar ook Club Brugge, Leicester City, Leeds United en Southampton de verrichtingen van MacNulty in Nederland nauwlettend in de gaten houden.

De interesse van deze clubs onderstreept de ontwikkeling die MacNulty momenteel doormaakt in Zwolle. Mogelijk speelt de linksbenige verdediger zich binnen een jaar van de Keuken Kampioen Divisie naar LaLiga of de Premier League.

Leicester City is namelijk al zeker van een terugkeer op het hoogste niveau van Engeland, terwijl Leeds United en Southampton afstevenen op de play-offs. Bij Club Brugge staat MacNulty mogelijk Champions League-voetbal te wachten, terwijl hij in zijn geboortestad zou kunnen debuteren in LaLiga.

