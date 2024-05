Arne Slot ziet na Pepijn Lijnders tweede Nederlander vertrekken bij Liverpool

Keeperstrainer John Achterberg gaat niet samenwerken met Arne Slot bij Liverpool, zo meldt journalist James Pearce van The Athletic woensdagmiddag. De 52-jarige Utrechter gaat The Reds na vijftien trouwe dienstjaren verlaten. Eerder maakte assistent-trainer Pepijn Lijnders al bekend dat hij in navolging van manager Jürgen Klopp de deur achter zich dichttrekt op Anfield.

Het contract van Achterberg in Liverpool loopt komende zomer af en de ervaren keeperstrainer ziet het vertrek van Klopp als het einde van een tijdperk. Volgens de Engelse sportkrant is Achterberg toe aan een nieuwe uitdaging en zal hij definitief geen deel uitmaken van de technische staf van Slot, die hoogstwaarschijnlijk op korte termijn gepresenteerd wordt als opvolger van Klopp.

Achterberg begon in 2009 als keeperstrainer in de jeugdopleiding van Liverpool, maar werd in 2011 door Kenny Dalglish gepromoveerd tot keeperstrainer bij de hoofdmacht van the Reds. Op Anfield werkte hij jarenlang succesvol samen met Brendan Rodgers en Klopp.

Klopp sprak de afgelopen jaren regelmatig lovend over Achterberg, die hij omschreef als een ‘goalkeeping maniac’. De voormalig doelman van NAC Breda, FC Eindhoven en Tranmere Rovers identificeerde Braziliaans international Alisson Becker in 2018 als de ideale doelman voor de Engelse grootmacht. Vervolgens kwam hij voor 62,5 miljoen euro over van AS Roma, waarmee er een einde kwam aan een jarenlang keepersprobleem in Liverpool.

Na Lijnders vertrekt dus ook de laatste Nederlander uit de huidige staf van Liverpool. Dat maakte de Engelse club eind januari direct bekend na de bekendmaking over Klopp. “Assistent-manager Lijnders zal zijn functie ook neerleggen aan het einde van het seizoen, waarbij Lijnders graag zijn eigen carrière in het trainersvak wil voortzetten”, schreef Liverpool daarbij.

Liverpool en Feyenoord moeten een akkoord over Slot nog wereldkundig maken, maar Fabrizio Romano wist afgelopen maandag al te melden dat de transfer volledig rond is. Volgens de Italiaanse transferjournalist komen beide clubs later deze week met een statement. Slot zal de duurste Nederlandse trainer ooit worden en levert Feyenoord een bedrag van tussen de 13 en 15 miljoen euro op.

The Athletic rept echter over een pakket van 15 miljoen euro, waarbij Slot 9 miljoen euro plus 2 miljoen euro aan bonussen oplevert. De komst van de rest van de technische staf (Sipke Hulshoff, Etiënne Reijnen en Ruben Peeters) zou het bedrag richting de 15 miljoen euro tillen.