Media onthullen vermeend wangedrag van Ihattaren bij PSV

Woensdag, 3 maart 2021 om 12:10 • Laatste update: 12:23

In officiële communicatie naar de buitenwacht wil PSV weinig kwijt over de details, maar Voetbal International en het Eindhovens Dagblad zijn op de hoogte van vermeende ongeoorloofde praktijken en dubieus handelen van Mohamed Ihattaren. Het weekblad en de regionale krant publiceren deze week op basis van bronnen rond de club enkele achterliggende redenen voor de frustratie van PSV.

Ihattaren werd zondag buiten de selectie gelaten voor de topper tegen Ajax (1-1). Volgens trainer Roger Schmidt had de aanvallende middenvelder zich onprofessioneel gedragen rond de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos (2-1) van donderdag. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Ihattaren voor de wedstrijd hoorde dat hij niet zou starten, 'en dus hoefde het voor hem niet meer'. "Met opzet heel lang doen over omkleden. Negatief zijn richting medespelers. Net doen of je niet het veld op wil om je net als de rest voor te bereiden. Dat soort gedrag." Uiteindelijk bleef Ihattaren negentig minuten op de bank zitten.

Schmidt duidelijk over Ihattaren: 'Als hij dat niet kan opbrengen, heeft hij geen kans hier'

In een statement dat PSV zondag naar buiten bracht, schreef de club dat 'de voltallige staf, spelersgroep en directie' vergeefse pogingen had gedaan om Ihattaren te ondersteunen. Zaakwaarnemer Mino Raiola verzekerde vervolgens dat niet de hele spelersgroep achter dat statement stond. Een speler die in ieder geval wel aanmerkingen heeft gehad op het gedrag van Ihattaren, is Denzel Dumfries. De regionale krant schrijft over een moment op de training, toen de aanvoerder het talent 'bij de spreekwoordelijke lurven' greep voor het oog van de buitenwacht. "Ihattaren liep te lanterfanten, vond hij."

Ook buiten de lijnen ging volgens de krant 'van alles mis'. "Een simpel voorbeeld? Ihattaren weigerde bijvoorbeeld op het gebied van voeding en verzorging de richtlijnen te volgen. Hersteldrank nam hij na de training niet tot zich, zo klinkt het vanuit de club. Hij zou gezegd hebben dat hij de vloeistof had opgedronken en bleek deze dan in het gras weggegooid te hebben." Een ander voorbeeld is dat Ihattaren na een sessie in de hitte zou hebben geweigerd om een ijsbad te nemen, dat speciaal voor de spelers was opgetuigd. Hij moest toen door Noni Madueke 'bijna meegesleurd worden om dat alsnog te doen'.

Voetbal International rept woensdag over een 'bijna eindeloze' lijst aan ontoelaatbare zaken. "Ongeoorloofd zaalvoetballen bijvoorbeeld. Of dat hij een spierblessure oploopt terwijl hij een vrije dag heeft. Als Ihattaren aangeeft dat dit komt door het werk met een personal trainer, hoort PSV dat die hem al anderhalve maand niet heeft gezien." Het blad schrijft dat de club openlijk twijfelt, als 'de speler zich voor de derde keer ziek meldt'. "Ongezond eten, ongedisciplineerd trainen, regels negeren; de incidenten stapelen zich op."