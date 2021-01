Glansrol voor Brian Brobbey bij late ontsnapping van Ajax

Donderdag, 28 januari 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:13

Ajax heeft donderdagavond optimaal geprofiteerd van de nederlagen die Vitesse, AZ en Feyenoord woensdagavond leden in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag leek af te stevenen op puntenverlies tegen nummer zeventien Willem II, maar trok de wedstrijd met twee late doelpunten naar zich toe: 3-1. Brian Brobbey was na zijn invalbeurt in minuut 82 goud waard door de 2-1 voor zijn rekening te nemen en het laatste doelpunt van Dusan Tadic voor te bereiden. Ajax heeft een voorsprong van vier punten op nummer twee PSV.

De koploper van de Eredivisie trad aan met twee nieuwe spelers ten opzichte van het duel met Fortuna Sittard (1-2 zege) van zondag: Jurriën Timber, Edson Álvarez en Quincy Promes kregen een basisplek. Perr Schuurs, Zakaria Labyad en Tadic namen plaats op de bank. Voor Willem II was het duel de eerste wedstrijd na het ontslag van Adrie Koster als hoofdtrainer. Bij de nummer zeventien van de Eredivisie hadden Gery Vink, Chima Onyeike en Harald Wapenaar de leiding. Willem II moest het stellen zonder Sebastian Holmén, die op het punt staat om vader te worden.

Zonder al te grote problemen hield Willem II stand in de eerste helft. Het gevaarlijkste moment kwam na 25 minuten voort uit een uithaal van Daley Blind vanbuiten het strafschopgebied. De inzet werd door Sébastien Haller met de punt van de schoen van richting veranderd, waardoor de bal op de lat vloog; in de rebound leek Davy Klaassen de bal voor het intikken te hebben, maar hij liet de taak aan Timber. Die leek daarvan te schrikken en zodoende bleef een doelpunt uit. Het was niet de enige doelpoging van Ajax, maar Jorn Brondeel keepte een goede wedstrijd voor Willem II.

De sluitpost verwerkte een knal van Álvarez en reageerde ook attent op pogingen van Antony en Noussair Mazraoui. Bovendien schoten Antony en Ryan Gravenberch over en zeilde een omhaal van Davy Klaassen naast. Willem II liet zich niet onbetuigd in de eerste helft: Ché Nunnely dwong André Onana tot een redding. Vaak werden de bezoekers echter niet dreigend. Aan het begin van de tweede helft maakte Tadic zijn entree als vervanger van Promes. De aanvoerder leidde met een corner de 1-0 in: via Haller en Álvarez kwam de bal bij Klaassen, die ditmaal wél trefzeker was uit een omhaal.

Lang kon Ajax echter niet van de voorsprong genieten, want na een uur leidde een fraaie aanval van Willem II tot de 1-1. Vangelis Pavlidis en Nunnely regen de verdediging van Ajax open met een vlotte combinatie, waarna de Griek opdook voor Onana en geen fout maakte in de afronding: 1-1. Een volgende tegenvaller was het uitvallen van Nicolás Tagliafico met een vervelende oogblessure. Kort na de wissel voorkwam Brondeel met een reflex dat Haller voor de 2-1 zou zorgen met een kopbal. Puntenverlies leek aanstaande voor Ajax, maar de invallers maakten het verschil in de slotfase. Brobbey stond vrij na een voorzet van Tadic en scoorde; bij de 3-1 waren de rollen omgedraaid en rondde de Serviër af met een bekeken stiftbal.