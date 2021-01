Ajax bereikt persoonlijk akkoord met Sébastien Haller

Donderdag, 7 januari 2021 om 09:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:31

Sébastien Haller is zo goed als zeker de nieuwe spits van Ajax. Voetbal International en De Telegraaf melden donderdagochtend dat de Amsterdamse club tot een persoonlijk akkoord is gekomen met de spits van West Ham United. Alleen de clubs moeten er nu nog zien uit te komen wat betreft de transfersom. De kans is aanwezig dat Haller komende zondag al zijn debuut maakt voor Ajax in de topwedstrijd tegen titelconcurrent PSV.

Het is de bedoeling dat Haller op korte termijn zijn handtekening zet onder een meerjarig contract bij Ajax. Mocht het papierwerk op tijd in orde worden gemaakt in de Johan Cruijff ArenA, dan draagt de van West Ham afkomstige spits wellicht zondag in de kraker tegen PSV voor de eerste keer het shirt van Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil Haller definitief overnemen van de Londense club. In Amsterdam worden verschillende opties tegen het licht gehouden. Een huurdeal met een verplichte koopoptie behoort tot de mogelijkheden. Ook een directe koop met gespreide betalingen wordt niet uitgesloten, zo klinkt het.

Volgens De Telegraaf is het reëel te noemen dat de transfersom op 25 miljoen euro uitkomt, zoals L'Équipe donderdagavond laat al wist te melden. Haller wordt in dat geval de duurste aankoop ooit van Ajax. Het huidige record is sinds januari 2017 in handen van David Neres, voor wie vier jaar geleden een maximaal bedrag van 22 miljoen euro werd neergelegd. De beoogde nieuwe spits van Ajax werd medio 2019 door West Ham United voor vijftig miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt. Anderhalf jaar later lijkt hij dus voor de helft van dat bedrag alweer te vertrekken uit Londen.

Ajax wilde vorig jaar zomer al een nieuwe spits aantrekken, maar mede door de coronacrisis slaagde men destijds niet in die missie. Trainer Erik ten Hag, die bij FC Utrecht reeds samenwerkte met Haller, kent momenteel de nodige blessuregevallen, waardoor de komst van een nieuwe aanvaller steeds noodzakelijker werd. Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey en Lassina Traoré kampen met verschillende blessures. Met het oog op de topduels van deze maand besloot Ajax om de transfermarkt op te gaan, met de komst van Haller als resultaat. Als er een kans zich voordoet, dan zullen we toeslaan. "We zijn ons aan het oriënteren en meer dan dat", zo zei de Ajax-coach woensdag nog op het clubkanaal.