Haller mag vanwege torenhoog salaris komende zomer vertrekken bij Dortmund

Sébastien Haller staat op de nominatie om te vertrekken bij Borussia Dortmund, zo blijkt uit informatie van Bild Sport. De Ivoriaanse spits is grootverdiener bij Dortmund en mag daarom uitkijken naar een nieuwe club.

Haller werd in de zomer van 2022 voor 31 miljoen euro overgenomen van Ajax. Bij de in Frankrijk geboren spits werd vlak na zijn overstap kanker geconstateerd, waardoor hij zijn debuut lang moest uitstellen.

Sinds zijn debuut in januari van 2023 wil het nog niet echt vlotten voor Haller. Hij kwam slechts 36 keer in actie voor BVB en wist 11 keer het net te vinden. Op de slotdag van het seizoen 2022/23 miste hij een belangrijke strafschop, waardoor Bayern München er met de titel vandoor kon gaan.

Haller verdient tien miljoen euro per jaar en mag daarom komende zomer uitkijken naar een nieuwe club. De 29-jarige aanvaller heeft zich afgelopen winter nog in de kijker gespeeld, daar hij de winnende goal maakte in de finale van de Afrika Cup (1-2 winst op Nigeria). Volgens Transfermarkt is Haller 18 miljoen euro waard.

Er zijn meer spelers van Dortmund die op de vertreklijst staan. Aanvoerder Emre Can is te wisselvallig bevonden door de clubleiding en mag deze zomer vertrekken en ook Salih Özcan en Youssoufa Moukoko gaan de deur in Dortmund vermoedelijk achter zich dichttrekken.

Eerstgenoemde twijfelt zelf of hij het niveau wel heeft en heeft al meerdere aanbiedingen uit Turkije op zak. Moukoko stond jarenlang bekend als het grootste talent van de club, maar het geduld van BVB is opgeraakt.

Tevens mag Ramy Bensebaini vertrekken. Hij is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Ian Maatsen en kon de staf van Dortmund sowieso al niet overtuigen. Mats Hummels stopt vermoedelijk na dit seizoen en ook Marco Reus lijkt bezig aan zijn laatste seizoen in het geel-zwart.



