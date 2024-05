Mark van Bommel genoemd als mogelijke trainer halve finalist Champions League

De zoektocht van Bayern München naar een nieuwe hoofdtrainer verloopt vooralsnog weinig succesvol. Na eerdere afwijzingen van Xabi Alonso en Julian Nagelsmann werd deze week bekend dat ook Ralf Rangnick geen trek heeft in een dienstverband in Beieren. BILD zet op een rij welke kandidaten overblijven en noemt daarbij twee Nederlanders.

Al eerder maakte Christian Falk, journalist bij het Duitse medium, op X wereldkundig dat Erik ten Hag een van de namen is die momenteel wordt overwogen door Bayern. Inmiddels wordt de naam van Mark van Bommel daaraan toegevoegd.

De oud-middenvelder is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Royal Antwerp, maar volgens onder meer De Telegraaf en Fabrizio Romano stopt hij na de huidige jaargang. Van Bommel zou het niet langer 'naar zijn zin hebben' in België.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens BILD is hij nu in beeld als mogelijke opvolger van Thomas Tuchel. Van Bommel is een oud-speler van Bayern en dat gegeven wordt opgevoerd als voornaamste reden voor zijn kandidatuur.

Eerder werd de voormalig PSV-trainer genoemd bij AC Milan. I Rossoneri zien in Van Bommel een potentiële vervanger van Stefano Pioli, die zo goed als zeker na dit seizoen vertrekt uit Milaan. Lange tijd leek Milan in zee te gaan met Julen Lopetegui, maar de onderhandelingen met de Spanjaard zijn reeds gestaakt.

Naast Ten Hag en Van Bommel zijn, zoals eerder gemeld, Zinédine Zidane, Roger Schmidt, Lopetegui en Roberto De Zerbi in beeld bij Bayern. Daarnaast staan volgens de Duitse krant José Mourinho, Antonio Conte, Hansi Flick, Christian Streich, Martín Demichelis en Joachim Löw op de lijst van der Rekordmeister.

Wie na de afwijzing van Rangnick de voornaamste kandidaat is om Tuchel op te volgen, is onbekend. Naar verluidt hoopt Bayern deze maand nog een nieuwe trainer te presenteren.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties