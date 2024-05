Justin Kluivert doet open sollicitatie bij Ronald Koeman in aanloop naar het EK

Justin Kluivert droomt nog altijd van het EK in Duitsland, zo zegt de aanvaller van AFC Bournemouth in een uitgebreid interview met journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Hoewel zijn laatste interland dateert van 6 september 2018 (Nederland-Peru, 2-1), hoopt de 24-jarige buitenspeler, die in bloedvorm verkeert, nog altijd op een terugkeer in Oranje.

Kluivert doet er alles aan om terug te keren in het Nederlands elftal. Als speler van Ajax debuteerde hij uitgerekend onder bondscoach Ronald Koeman in Oranje. Kluivert heeft nog geen contact gehad met de Nederlandse keuzeheer. “Ik hoop er natuurlijk wel op. Er is niks mooiers dan voor je land te mogen spelen.”

“Laat staan op een eindtoernooi”, gaat Kluivert verder. “Het zou voor mij een enorme eer zijn als ik er weer bij mag komen. Ik ben in elk geval ready als hij me nodig heeft.” Kluivert blijft vooralsnog steken op twee interlands namens Oranje, waarin hij nog geen doelpunten of assists noteerde.

De UEFA gaf onlangs toestemming voor uitbreiding van de EK-selectie van 23 naar 26 spelers. Voor Kluivert biedt dat extra hoop, al wacht hij het rustig af. “Het enige wat ik kan doen is bij Bournemouth zorgen dat hij mij mee wil nemen.”

Kluivert denkt iets extra’s te kunnen toevoegen aan het Oranje van Koeman. “Wat mij kan helpen is dat ik veelzijdig en topfit ben. Doordat ik hard werk, diepgang, snelheid en een actie heb, kunnen trainers meerdere kanten op met me. Ik denk niet dat Oranje daarvan overloopt.”

Hoewel Kluivert op jonge leeftijd debuteerde namens Nederland, werd hij de afgelopen jaren voorbijgestreefd door vele lichtingen. Zo speelden diverse oud-teamgenoten van Kluivert bij Jong Oranje reeds een eindtoernooi met de hoofdmacht. Voor de vleugelspits zelf is het afwachten of die kans ooit nog komt.

Kluivert is bezig aan een uitstekend debuutseizoen bij Bournemouth. De Zaandammer speelde al 33 officiële wedstrijden namens the Cherries, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 2 assists. Zaterdagmiddag moet zijn club het titelkandidaat Arsenal lastig zien te maken.

