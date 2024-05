‘Manchester United mikt op Franse verdediger die 70 miljoen moet kosten’

Manchester United volgt de verrichtingen van Castello Lukeba op de voet, zo meldt Foot Mercato. De Franse centrumverdediger maakt sinds afgelopen zomer indruk bij RB Leipzig en ziet dat beloond worden met interesse van Europese topclubs, daar ook Chelsea belangstellend is. Vanaf 2025 heeft Lukeba naar verluidt een afkoopsom in zijn contract.

"Castello Lukeba, bezig aan een goed seizoen bij Leipzig, wordt met nadruk gevolgd door Manchester United", schrijft Sébastian Denis namens het Franse medium. "Chelsea heeft in de afgelopen dagen geïnformeerd naar hem."

Foot Mercato maakt daarnaast melding van een gelimiteerde transfersom in het contract van Lukeba. De enkelvoudig international van Frankrijk mag in 2025 voor een bedrag van zeventig miljoen euro vertrekken bij Leipzig.

Mocht Manchester United of Chelsea komende zomer de gelederen willen versterken met Lukeba, dan zal het mogelijk nog dieper in de buidel moeten tasten. De tijdelijke werkgever van Xavi Simons kan op het moment vragen voor Lukeba wat het wil, daar hij een contract heeft tot medio 2028.

De 21-jarige mandekker kwam afgelopen zomer over van Olympique Lyon, waar hij twee jaar onderdeel uitmaakte van de hoofdmacht. Leipzig maakte dertig miljoen euro over om Lukeba aan te trekken.

De verdediger had niet lang nodig om zich in de basis te spelen in Duitsland en kwam reeds 39 keer in actie namens Leipzig. Volgens Transfermarkt is Lukeba inmiddels veertig miljoen euro waard.

Bij Manchester United wordt de linkspoot mogelijk gezien als opvolger van Raphaël Varane. De 31-jarige centrumverdediger beschikt over een aflopende verbintenis op Old Trafford en het heeft er alle schijn van dat Varane na dit seizoen elders actief is.

