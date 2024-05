Geen penalty na zelden vertoonde handsbal in de KKD: ‘Dit is donkerrood’

SC Cambuur voelt zich bestolen na de 2-0 nederlaag op bezoek bij Roda JC. Bij een 1-0 achterstand weigerde scheidsrechter Sander van der Eijk de bal op de stip te leggen toen Matisse Didden de bal overduidelijk met zijn hand over zijn eigen achterlijn sloeg. De middenvelder van Roda is voor de camera van ESPN na afloop goudeerlijk. Didden stelt dat hij ‘donkerrood’ had moeten krijgen.

Roda stond pas net met 1-0 voor toen het bewuste moment plaatsvond. Cambuur-verdediger Thomas Poll dribbelde de zestien binnen, toen hij tot zijn verbazing zag hoe Didden liggend op de grond de bal met zijn hand over de achterlijn sloeg. Poll stormde vervolgens op arbiter Van der Eijk af, maar kreeg slechts een hoekschop van de leidsman.

Ook het protest van Poll en meerdere teamgenoten veranderden de beslissing van Van der Eijk niet. Nog geen tien minuten later stelde Roda-spits Václav Sejk de Limburgse overwinning veilig door de 2-0 binnen te schieten. Roda heeft geluk dat de handsbal van Didden niet bestraft is, daar het moment cruciaal kan zijn in de promotiestrijd die de Limburgers voeren met FC Groningen.

Reactie Didden

Didden verscheen na afloop opgelucht en schuldbewust voor de camera van. “Ik had gewoon rood moeten krijgen, zo simpel is het. Ik heb geen idee waarom ik dat deed, het werd zwart voor mijn ogen.”

“Ik snap echt niet waarom ik dat deed”, herhaalt Didden. “Ik denk ook niet dat ik dit snel nog een keer zal doen, maar gelukkig pakte het niet slecht uit.” Vervolgens krijgt Didden de beelden te zien, waarna hij zelf amper kan geloven dat hij de wedstrijd uit mocht spelen van Van der Eijk.

“Dit is donkerrood”, aldus Didden. “Zo simpel is het. Het is wat het is, gelukkig krijg ik hem niet. Dit soort dingen kan ik beter niet doen. Dit is een beetje schaamtelijk, maar gelukkig had ik het geluk aan mijn zijde. Ik zal het niet meer doen.”

De 22-jarige Didden maakt na dit seizoen de overstap van Roda JC naar FC Utrecht, waardoor hij inderdaad beter op zijn tellen moet passen. In tegenstelling tot de Keuken Kampioen Divisie beschikken scheidsrechters in de Eredivisie wel over de hulp van een videoscheidsrechter.

