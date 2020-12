Slap Ajax wordt verrassend geklopt door twee doelpunten van Menig

Ajax heeft zaterdagavond verrassend verloren van FC Twente. De ploeg van trainer Erik ten Hag begon slap aan de wedstrijd en kwam al snel op achterstand door een doelpunt van Queensy Menig. In de tweede helft werd herstelde Ajax die schade via een penalty van Dusan Tadic, maar een nieuwe treffer van Menig dompelde de Amsterdammers in rouw: 2-1. Vitesse kan zaterdag de koppositie van Ajax overnemen, terwijl Twente op een knappe vijfde plek staat.

De openingsfase van de wedstrijd was zonder twijfel voor Twente, dat brutaal het initiatief greep in Amsterdam. Gevaarlijk balverlies van Daley Blind in de opbouw werd niet afgestraft door Twente, maar in de 22ste minuut was het wél raak. Verdediger Julio Pleguezuelo bezorgde de bal na een lange rush op de linkerflank bij Queensy Menig, die naar binnen kapte en zijn schot via het lichaam van Blind in de verre hoek zag dwarrelen: 0-1.

Ajax kwam langzaam beter in zijn spel en creëerde na ruim een half uur zijn eerste grote kans, toen Dusan Tadic in kansrijke positie voorlangs mikte. Een nog grotere mogelijkheid volgde toen Quincy Promes de bal in de opbouw onderschepte bij Pleguezuelo. De aanvaller van Ajax dacht Tadic met een breedtepass een opgelegde kans te bieden, maar de pass was slecht, waardoor de Serviër er uiteindelijk niets uit kon halen.

In de tweede helft zette Ajax de jacht op de gelijkmaker voort, al was de eerste kans voor Danilo, die in kansrijke positie voorlangs punterde. Een voorzet van Tadic kwam aan de overzijde tot bij invaller Brian Brobbey, die van dichtbij over volleerde. Een klein kwartier na rust kreeg Ajax een penalty, toen Zakaria Labyad naar achter werd getrokken door Wout Brama. Tadic ging achter de bal staan en stuurde doelman Joël Drommel de verkeerde kant op: 1-1.

De beste kansen waren na de gelijkmaker duidelijk voor Twente. Menig probeerde het met een hard schot vanaf de rand van de zestien, dat werd gepareerd door doelman André Onana. Daarna verstuurde Drommel een schitterende lange bal op Danilo, die zo leek te kunnen doorlopen, maar op het laatste moment werd afgestopt door Jurriën Timber. Ook Ajax werd gevaarlijk: een afgeketst schot van Antony ging net naast, terwijl Brobbey's kopbal rakelings langs de paal scheerde.

Zeven minuten voor tijd sloeg Twente toe. Menig dribbelde vanaf de linkerflank naar binnen, snelde langs zijn directe tegenstander Sean Klaiber en plaatste de bal perfect in de verre hoek: 1-2. Ajax-invaller Klaas-Jan Huntelaar kreeg direct een grote kans, maar mikte wild over. Onana bracht aan de overzijde nog redding op een poging van Thijs van Leeuwen.