PSG moet Champions League-finale na zes keer lat en paal aan Dortmund laten

Borussia Dortmund heeft zich dinsdagavond ten koste van Paris Saint-Germain geplaatst voor de finale van de Champions League. De Parijzenaren hadden verreweg het meeste van de bal, creëerden ruimschoots de meeste kansen en raakten vier keer lat of paal, maar het was Dortmund-verdediger Mats Hummels die de enige treffer van de avond maakte: 0-1.

Het heenduel in Dortmund, waarin PSG ook al tweemaal het spreekwoordelijke houtwerk trof, was een week eerder in een 1-0 overwinning voor de thuisploeg geëindigd, waardoor de Ligue 1-kampioen zich moest laten zien dinsdag. Het eerste kansje was dan ook voor de Parijzenaren, maar de poging van Gonçalo Ramos bracht doelman Gregor Kobel niet in gevaar.

Het duurde een halfuur totdat Kylian Mbappé zich voor het eerst echt meldde. De steraanvaller ontving de bal aan de linkerflank, waar hij zijn directe tegenstander wist te passeren en een voorzet richting Ousmane Dembélé kon produceren. Van dichtbij schoot laatstgenoemde over.

De grootse mogelijkheid op een doelpunt voor de theepauze was voor Dortmund. BVB werd, niet voor het eerst, gevaarlijk via een counter, die ditmaal eindigde bij Karim Adeyemi. De snelle aanvaller wist zich een weg richting het PSG-doel te banen, waar Gianluigi Donnarumma uiterst knap redding bracht. Zo gingen beide ploegen met een 0-0 stand de kleedkamers in.

Waar PSG voor het rustsignaal maar weinig gevaar wist te stichten, was de ploeg in de tweede helft direct gevaarlijk. Een voorzet van Mbappé schoot door tot Warren Zaïre-Emery, die bij de tweede paal van heel dichtbij het aluminium vond. Snel daarna ging het mis voor de mannen van Luis Enrique.

Niet geheel verrassend ontstond het doelpunt van Dortmund niet uit een mooi opgezette aanval. In plaats daarvan werd een hoekschop van Julian Brandt vakkundig binnengekopt door Hummels: 0-1. PSG had daardoor minstens twee goals nodig om de finale te bereiken.

???????????? BORUSSIA DORTMUND! ???? Mats Hummels deelt een mokerslag uit voor PSG: 0-1! ?? Nu moet Paris Saint-Germain er minimaal twee maken om de Champions League-droom in leven te houden ??#ZiggoSport #UCL #PSGBVB pic.twitter.com/kWheFxLNYu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2024

De tegentreffer was gek genoeg hetgeen wat de thuisploeg nodig had om wakker te worden. Snel na de goal van Hummels kwam PSG tweemaal heel dicht bij een treffer, maar Ramos (over) en Nuno Mendes (paal) maakten geen gelijkmaker. De ploeg van Edin Terzic besloot zich na het openingsdoelpunt vooral te gaan richten op verdedigen en dat betekende het startschot van sterke aanvallende fase van les Rouges et Bleu.

Desondanks was het Dortmund dat een kwartier voor tijd een doelpunt dacht te maken. Wederom werd het gevaar gesticht vanuit een hoekschop. Hummels werkte zijn tweede van de avond binnen, maar dat deed de centrumverdediger vanuit buitenspelpositie en dus ging er terecht een streep door de treffer.

Met nog een kleine tien minuten op de klok speelde PSG een reuzekans bij elkaar. Achraf Hakimi zag Mbappé een slimme loopactie maken en de Marokkaan zette zijn teamgenoot met een piekfijne pass voor de goal van Kobel. Mbappé moest echter vanuit een lastige hoek inschieten en mede daardoor kon de Zwitserse doelman redding brengen. Luttele momenten later kreeg Marquinhos een goede kans uit een vrije trap, maar de Braziliaan kopte nipt naast.

Daarmee was het slotoffensief van de Parijzenaren nog niet voltooid. Mbappé schoot van dichtbij in en maar zag Kobel spectaculair redding brengen, terwijl Vitinha met een ongekend harde poeier de lat trof. In de absolute slotfase werd Mbappé nog één keer de diepte ingestuurd, maar Nico Schlotterbeck wist in te grijpen, al deed hij dag volgens de Parijzenaren middels een overtreding.

Zo slaagde PSG er niet in om een comeback te realiseren en is het Dortmund dat zich mag gaan opmaken voor de Champions League-finale op Wembley. Daarin treft het de winnaar van het tweeluik tussen Real Madrid en Bayern München, die het woensdag tegen elkaar opnemen in Spanje. Het treffen in de heenwedstrijd leverde een 2-2 gelijkspel op.

