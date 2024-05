Johan Derksen raadt Ajax totaal andere trainer dan Graham Potter aan

Volgens Johan Derksen zou Ajax er goed aan doen om volgend seizoen in zee te gaan met Erik ten Hag. De trainerspositie in de Johan Cruijff ArenA komt dinsdagavond ter sprake in de uitzending van Vandaag Inside en volgens de Snor moeten de Amsterdammers afzien van het aanstellen van Graham Potter.

De Engelsman is naar verluidt al geruime tijd in gesprek met Ajax. Volgens Valentijn Driessen, die te gast is in het SBS6programma, komt er 'eind deze week of begin volgende week' duidelijkheid over het eventueel contracteren van Potter.

Volgens Derksen begaat Ajax een fout indien ze de voormalig Chelsea-coach aantrekken. "Even wachten op Ten Hag. Een weekje wachten", oppert de oud-prof.

Driessen durft te verzekeren dat de huidige trainer van Manchester United volgend seizoen niet meer aan het roer staat op Old Trafford. "Ik denk dat hij volgend jaar gewoon thuiszit", aldus de chef sport van De Telegraaf.

"Ik zou, als ik Ajax was, liever Ten Hag nemen dan Potter", laat Derksen zijn mening nog maar eens horen. "Dan neem je zo'n dure buitenlander, die niets begrijpt van het Ajax-voetbal..."

"Engelse coaches houden zich helemaal niet bezig met tactiek", vervolgt Derksen zijn betoog. "Die zeggen 'have fun' tegen de jongens en dan gaan ze naar buiten."

De andere gegadigde voor de trainersvacature bij Ajax zou de Italiaanse Francesco Farioli zijn. Hij staat aan het roer bij OGC Nice en geldt in Amsterdam als back-up-optie voor Potter.

