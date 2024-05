CL-finalist Borussia Dortmund rakelt oude tweet van PSG op uit 2020

Dortmund heeft dinsdagavond na het bereiken van de Champions League-finale de draak gestoken met Paris Saint-Germain. De Duitsers waren in het Parc des Princes opnieuw met 1-0 te sterk voor de Franse grootmacht, waardoor op 1 juni Wembley mag worden aangedaan.

PSG had verreweg het meeste de bal, creëerde ruimschoots de meeste kansen en raakte vier keer lat of paal (zes keer over twee wedstrijden), maar het was verdediger en routinier Mats Hummels die de enige treffer van de avond maakte: 0-1.

Vier jaar geleden troffen Dortmund en PSG elkaar ook en ook toen was BVB in het heenduel te sterk (2-1). De Parijzenaren klaarden het klusje echter in eigen huis door een 2-0 zege en stootten zo door naar de kwartfinale.

De foto die een deel van de selectie vervolgens na afloop maakte op het veld ging het hele internet over. Te zien was hoe de spelers in de lotushouding op het veld zaten. "And breathe", luidde de begeleidende tekst.

Dortmund rakelt de oude tweet op. "Tastes like fine wine", schrijft de admin van de Duitsers erbij. De tweet van Dortmund valt in de smaak en kan na driekwartier al op 250.000 likes rekenen.

Voor Dortmund is het de eerste Champions League-finale in elf jaar tijd. Destijds, in 2013, was Bayern met 2-1 te sterk op Wembley door een goal van Arjen Robben. Over een kleine maand kan exact hetzelfde affiche op de rol staan.

Bayern speelt woensdag de return in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. In de eigen Allianz Arena werd afgelopen week met 2-2 gelijkgespeeld.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties