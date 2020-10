Frank de Boer heeft plek voor één debutant in eerste Oranje-selectie

Frank de Boer heeft zijn eerste definitieve selectie als bondscoach van het Nederlands elftal bekendgemaakt. De opvolger van Ronald Koeman selecteert 25 spelers voor de oefenwedstrijd tegen Mexico en de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Italië. Met Teun Koopmeiners heeft De Boer meteen een debutant opgeroepen.

Een kleine twee weken geleden maakte interim-bondscoach Dwight Lodeweges de 38-koppige voorselectie van Oranje bekend. Daarin maakte hij plaats voor Steven Berghuis, Timothy Fosu-Mensah, Donyell Malen, Pablo Rosario, Javairô Dilrosun en Davy Klaassen, die er in de voorgaande interlandperiode niet bij waren. Met name de selectie van Klaassen was opvallend: de middenvelder van Werder Bremen was lange tijd uit beeld bij Oranje.

Klaassen heeft de schifting uiteindelijk niet overleefd en naast de middenvelder zijn ook Jeroen Zoet, Fosu-Mensah, Perr Schuurs, Kenny Tete, Leroy Fer, Davy Pröpper, Rosario, Tonny Vilhena, Myron Boadu, Dilrosun, Calvin Stengs en Wout Weghorst afgevallen ten opzichte van de voorselectie. Deze 38-koppige groep werd nog samengesteld door interim-bondscoach Dwight Lodeweges.

Koopmeiners kan in de aankomende interlandperiode dus zijn debuut gaan maken. De 22-jarige middenvelder van AZ zat nog niet eerder in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Namens Jong Oranje heeft hij al wel zeventien interlands in de benen. Naast de captain van de Alkmaarders kiest De Boer ook voor oudgedienden als Kevin Strootman en Ryan Babel. Ondanks dat hij de afgelopen weken bij PSV niet was verzekerd van een basisplaats, behoudt Mohamed Ihattaren eveneens zijn plek in de selectie.

Oranje speelt woensdag in de Johan Cruijff ArenA een oefenwedstrijd tegen Mexico. Op zondag 11 oktober wacht een uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League en op woensdag 14 oktober gaat Oranje op bezoek bij Italië. In de vorige twee wedstrijden in de groepsfase van de Nations League pakte Oranje drie punten.

De definitieve selectie:

Keepers: Jasper Cillessen (Valencia), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).