Verweij maakt analyse over Ajax en laat namen van 3 trainers en Ten Hag vallen

Er moet de komende tijd veel gebeuren bij Ajax, zo blijkt uit een uitgebreide analyse van Mike Verweij in De Telegraaf van zaterdagochtend. De journalist schrijft over de cruciale dossiers die vanaf vrijdag 15 maart op het bureau liggen bij de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes. Verweij noemt deze dossiers cruciaal voor de toekomst van het ‘zwalkende’ Ajax.

Volgens Verweij heeft de zoektocht naar een nieuwe trainer de hoogste prioriteit voor Kroes. “Hoewel de spoeling dun is, gaat de voorkeur van Ajax uit naar een Nederlandse coach. En dan vanzelfsprekend het liefst naar iemand met een Ajax-achtergrond.” Ajax wil daarnaast dat de hele staf complementair aan elkaar is.

De journalist laat in zijn analyse meerdere namen vallen. “Een naam die in de Johan Cruijff ArenA rondzingt, is die van voormalig AZ-coach Pascal Jansen, die al twee wedstrijden vanuit een skybox bekeek.” Jansen zit sinds halverwege januari zonder club, toen hij in Alkmaar op straat werd gezet vanwege de teleurstellende prestaties dit seizoen. Afgelopen zondag was hij aanwezig bij het duel tussen Ajax en FC Utrecht, dat door de Amsterdammers met 2-0 gewonnen werd.

Verweij noemt vervolgens een ander idee dat binnen Ajax speelt. “Een aantal mensen is enthousiast over de combinatie Frank de Boer/Pepijn Lijnders, omdat de club De Boer na diens vier landstitels min of meer schatplichtig zou zijn en Lijnders jarenlange ervaring opdeed aan de zijde van Jürgen Klopp.”

Tot slot laat Verweij een grote naam vallen. “Wellicht speculeert Kroes wel op een breuk tussen Manchester United en Erik ten Hag, na dit seizoen. De nieuwe algemeen directeur zal de succestrainer vervolgens moeten overtuigen niet een nieuw buitenlands avontuur aan te gaan, omdat er bij dit vanaf de grond op te bouwen Ajax alleen maar valt te winnen. Dat Ten Hag wordt begeleid door Kroes’ oude bedrijf SEG kan wellicht helpen.”

Kieft

Wim Kieft liet in zijn column inblijken dat hij een lastige zoektocht voor Ajax verwacht. “Als er namen langskomen als die van Thomas Tuchel, José Mourinho of Josep Guardiola dan neem ik dat allemaal niet serieus. Toptrainers kiezen niet voor Ajax.”

De supporters van Ajax hoeven niet te rekenen op een grote naam, zo laat de stellige Kieft optekenen. “Iedereen weet toch dat zulke types kiezen voor de grootste competities, voor clubs waar ze acht keer meer verdienen, waar veel beter voetbal wordt gespeeld en ze de beschikking krijgen over topspelers.”

