Man van 1 interland kreeg onlangs belletje over terugkeer in Nederlands elftal

Marco Bizot (32) is onlangs gebeld door keeperstrainer Patrick Lodewijks met de vraag of hij openstaat voor een mogelijke terugkeer in het Nederlands elftal. Dat onthult de doelman van Stade Brestois, de verrassende nummer vier van de Ligue 1, in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

Bizot is bezig aan zijn beste seizoen sinds hij in Frankrijk keept. Toch lijkt hij sinds zijn transfer buiten beeld te zijn geraakt bij het nationale elftal. “De laatste keer dat ik iets uit Zeist hoorde, was vlak na mijn transfer naar Brest. Maar onder de vorige bondscoach (Louis van Gaal, red.) was het stil op de lijn. Hij had samen met keeperstrainer Frans Hoek blijkbaar een andere visie.”

De radiostilte duurde tot vorige week, toen keeperstrainer Lodewijks plotseling aan de lijn hing. “Met hem heb ik eerder bij Oranje gewerkt. Hij wilde weten hoe het ging en hoe ik me voelde. Hij zei: ’We houden je in de gaten’ en wilde weten of ik beschikbaar was”, aldus Bizot.

Voor Bizot was er maar één antwoord mogelijk. “Ja, natuurlijk ben ik beschikbaar. Maar ook als ik niet word opgeroepen, dan nóg is het goed om af en toe contact te hebben.” Bizot lijkt dus een serieuze optie te zijn voor bondscoach Ronald Koeman en zijn staf.

Bizot zat tussen 2018 en 2021 meerdere keren bij de selectie van Oranje, maar stond slechts eenmaal onder de lat. Toenmalig bondscoach Frank de Boer liet hem in 2020 debuteren in een oefeninterland met Spanje. Dat duel eindigde in 1-1. Bizots laatste oproep dateert van juni 2021, toen hij het gehele toernooi op de bank zat tijdens het uitgestelde EK van 2020.

AZ verkocht Bizot in de zomer van 2021 voor liefst 5 miljoen euro aan Stade Brestois. Daar is de Hoornaar al sinds dag één de onbetwiste doelman. De teller staat tot dusver op 96 wedstrijden voor de Franse club, waarin hij zijn doel 24 keer wist schoon te houden. 129 keer moest Bizot vissen.

Tijdens de winterse transferperiode was de Premier League even dichtbij voor Bizot, toen Nottingham Forest een serieus bod neerlegde bij Stade Brestois. “Maar het was vlak voor de transferdeadline en Stade Brestois liet me niet gaan, wat ik heel goed kan begrijpen. Ik stond er zeker open voor. Kijk: ik hou van deze club en de mensen. Maar gezien de afgelegen locatie en de moeilijke verbinding met Nederland, gecombineerd met onze thuissituatie, heb ik sterk het gevoel dat ik hier aan mijn laatste maanden bezig ben.”

