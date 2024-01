Aan Ajax gelinkte naam reageert: ‘Dat is nog helemaal niet aan de orde’

Frank de Boer heeft bij Renze gereageerd op een eventuele terugkeer bij Ajax. Valentijn Driessen, chef voetbal bij De Telegraaf zei maandag dat het hem niet zou verbazen als de Amsterdammers in de zoektocht naar een nieuwe trainer bij De Boer uitkomen.

“Dat is vooralsnog niet aan de orde”, laat De Boer de deur open staan voor een toekomstig dienstverband bij Ajax. “Er is nu helemaal geen interesse getoond.”

“Mocht er interesse komen, dan zal ik in ieder geval altijd luisteren”, gaat De Boer verder. “Ajax is mijn club en dat zal altijd zo blijven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Boer ziet dat Ajax in een mindere fase zit en erkent dat het beter kan. “We weten hoe het kan zijn bij Ajax en hoe het moet zijn. Waar we nu staan met Ajax, dat hoort eigenlijk niet.”

De inmiddels 53 jaar oude trainer stond al eerder aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. Tussen december 2010 en juni 2016 stond hij 263 keer langs de lijn namens Ajax.

Zijn periode bij Ajax is zonder twijfel de succesvolste uit zijn trainersloopbaan. In Amsterdam wist hij vier keer op rij beslag te leggen op de landstitel. Daarnaast won hij in 2014 de Johan Cruijff Schaal.

Na zijn periode bij de recordkampioen vertrok hij naar Inter. In Italië kreeg hij de voetbalmachine niet aan de praat en werd hij na 14 duels de laan uitgestuurd.

Daarna stond hij kortstondig onder contract bij Crystal Palace en ging hij vervolgens aan de slag bij Atlanta United. Hij was ook nog bondscoach van het Nederlands elftal tijdens het EK van 2021.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties