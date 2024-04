Van der Gijp geeft Erik ten Hag helder advies over mogelijke terugkeer bij Ajax

Erik ten Hag moet na een eventueel vertrek uit Engeland absoluut niet terugkeren naar Ajax, zo concludeert René van der Gijp dinsdagavond in Vandaag Inside. De analist verwacht niet dat de manager van Manchester United volgend seizoen nog met de scepter zwaait op Old Trafford, maar adviseert hem bovenal om weg te blijven uit Amsterdam.

Van der Gijp denkt niet dat Ten Hag zijn tot medio 2025 lopende contract gaat volmaken. “Nee, dat wordt hem niet.” Presentator Wilfred Genee stipt aan dat Manchester United momenteel zevende staat in de Premier League. “Dat is de laagste klassering ooit sinds de Premier League bestaat”, weet Gijp.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Wanneer beelden van Ten Hag getoond worden van de persconferentie na afloop van het uitduel met AFC Bournemouth (2-2), wordt Van der Gijp zelfs even cynisch. “Heb jij op zulke momenten het idee dat hij een beetje onder druk staat?” Na wat gelach in de studio begint Johan Derksen over de trainerskwaliteiten van Ten Hag.

“Als hij de FA Cup wint, is dat gewoon een prijs hoor in Engeland”, aldus de Snor. “Ik vind hem niet de sympathiekste jongen qua uitstraling, maar hij heeft het bij Ajax goed gedaan. Waarom haalt Ajax hem niet terug?”

Van der Gijp denkt niet dat Ten Hag openstaat voor een terugkeer naar Ajax, daar het verval groot kan zijn. “Dan moet het écht je club zijn. Dat je die club zo’n warm hart toedraagt. Zoals Louis (van Gaal, red.) of Frank den Boer! Maar Ten Hag moet het niet doen...” Ten Hag kende als eindverantwoordelijke tussen 2018 en 2022 grote successen in de Johan Cruijff ArenA.

Zo won hij onder meer driemaal de landstitel, twee keer de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijf Schaal. Ten Hag won in Nederland tevens drie keer de Rinus Michels Award, de prijs voor Coach van het Jaar in de Eredivisie.

Het grootste succes van Ten Hag bij Ajax was misschien wel de Champions League-campagne van 2018/19. De 54-jarige manager loodste de Amsterdammers destijds naar de halve finale van het miljardenbal, waarin Tottenham Hotspur uiteindelijk te sterk bleek.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties