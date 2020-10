Ajax kan borst natmaken voor zware Champions League-poule

Ajax kent de tegenstanders in de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen. De enige afgevaardigde uit de Eredivisie werd donderdag tijdens de loting in Genève in Groep D gekoppeld aan Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland.

Ajax was ingedeeld in Pot 2 en ontliep daardoor Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund en Chelsea, die allemaal in dezelfde pot waren ingedeeld. De indeling van de potten is gebaseerd op de coëfficiëntenranglijst. Pot 1 bestaat uit de winnaars van de Champions League en Europa League, plus de zes kampioenen uit de top zes competities.

Met Liverpool werd Ajax gekoppeld aan een sterke tegenstander uit Pot 1. The Reds haalden in de seizoenen 2018/19 en 2019/20 tweemaal op rij de finale van de Champions League en laatstgenoemde eindstrijd werd ook gewonnen van Tottenham Hotspur. In het afgelopen seizoen kwam er toedoen van Atlético Madrid in de achtste finales al een einde aan het avontuur van Jürgen Klopp en zijn manschappen.

Als tegenstander uit Pot 3 kwam Atalanta uit de koker. De Italianen golden vorig seizoen als een van de grote verrassingen van het Champions League-seizoen door bij hun eerste deelname in het toernooi door te stoten tot de kwartfinales. Hierin bleek de latere finalist Paris Saint-Germain uiteindelijk nipt te sterk voor la Dea. Atalanta is in het huidige Serie A-seizoen met een 2-4 zege op Torino en een 1-4 overwinning op Lazio verdergegaan waar het vorig jaar gebleven was.

Met Champions League-debutant Midtjylland uit Pot 4 krijgen Ajax, Liverpool en Atalanta te maken met de regerend landskampioen van Denemarken. De ploeg van trainer Brian Prinske moest in de voorrondes afrekenen met Ludogorets, Young Boys en Slavia Praag om het hoofdtoernooi te bereiken. De beslissende wedstrijd werd woensdagavond gespeeld: na een 0-0 gelijkspel in Praag was Midtjylland na eerst in eigen huis nog op achterstand te zijn gekomen met 4-1 te sterk voor Slavia.

De eerste speelronde in de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen wordt op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober afgewerkt. De laatste speelronde staat voor dinsdag 8 en woensdag 9 december op het programma. De precieze speeldata van Ajax worden vrijdagavond bekendgemaakt door de UEFA. Vorig seizoen eindigden de Amsterdammers als derde in een poule met Valencia, Chelsea en Lille OSC.