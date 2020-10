Rugnummer bewijst groot vertrouwen Barcelona in Sergiño Dest

Sergiño Dest heeft woensdag zonder problemen de medische keuring bij Barcelona doorstaan en vrijdag wordt de negentienjarige rechtsback gepresenteerd in het Camp Nou. Dat de Catalanen veel vertrouwen in hem hebben blijkt wel uit het rugnummer dat Dest heeft gekregen, zo meldt De Telegraaf. De aankoop van minimaal twintig miljoen euro gaat in Spanje spelen met rugnummer twee, dat hij overneemt van de naar Wolverhampton Wanderers vertrokken Nélson Semedo.

Dest kwam dinsdagavond aan in Barcelona en onderging vervolgens woensdag met succes de medische keuring, waarna hij al poseerde in het shirt van zijn nieuwe werkgever. Trainer Ronald Koeman had de aanwinst graag willen verwelkomen middels een persoonlijk gesprek, maar omdat hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen Celta de Vigo van donderdag in een ‘coronabubbel’ zat kon de afspraak niet doorgaan.

Woensdagavond dineerde Dest met een aantal vertegenwoordigers van Barcelona en donderdag staat zijn eerste training op het programma. De Amerikaans international zal een individuele training afwerken. Vrijdag volgt zijn officiële presentatie, waarna hij aansluit bij de selectie van Koeman. Zodoende wordt zijn transfer in een paar dagen afgerond nadat hij zaterdag na zijn invalbeurt tegen Vitesse (2-1 winst) kreeg te horen dat Ajax een mondeling akkoord had bereikt over de transfersom.

Barcelona betaalt een vaste transfersom van twintig miljoen euro. Ajax ontvangt volgens de krant bovendien vijf miljoen euro aan min of meer gegarandeerde bonussen. Zondag nam Dest bij de uitlooptraining al afscheid van zijn ploeggenoten op De Toekomst. Aanstaande zondag kan Dest mogelijk al debuteren voor zijn nieuwe club. De ploeg van Koeman neemt het dan op eigen veld om 21.00 uur op tegen Sevilla.