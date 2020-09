Neymar reageert om vier uur 's nachts op foto: 'Hond, RACIST'

De topper in de Ligue 1 tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille eindigde zondagavond op een bizarre manier. Diep in blessuretijd van het duel in het Parc des Princes, waar Marseille met 0-1 won, kregen de spelers het met elkaar aan de stok na een duel tussen Leandro Paredes en Dario Benedetto. Scheidsrechter Jérôme Brisard trok rood voor Paredes, Benedetto, Layvin Kurzawa, Jordan Amavi en Neymar. De Braziliaan verzekerde dat hij racistisch was bejegend door Álvaro González, die dat op zijn beurt resoluut ontkent.

“Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik die klootzak niet in zijn gezicht heb geslagen”, gaf Neymar na afloop op sociale media aan. “De VAR die mijn 'aanval' ziet is eenvoudig, nu wil ik zien dat er ook wordt gekeken naar de racist die mij een aapklootzak heeft genoemd. En wat gebeurt er dan? Ik doe een rainbow flick en jullie straffen me. Voor een klein tikje word ik weggestuurd. Maar wat gebeurt er met hen (racisten, red.)? Wat nu?”, vroeg Neymar zich openlijk af.

Neymar Jr. blijft er na afloop bij dat hij racistisch werd bejegend. André Villas-Boas van tegenstander Olympique Marseille: 'Ik weet niet of het klopt, maar racisme is onacceptabel.' Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 september 2020

Gregoire Margotton, verslaggever van Téléfoot en ook een zeer gewaardeerde journalist in Frankrijk, meldde dat González zou hebben gezegd: ‘houd je mond, vieze aap’. De Spaanse verdediger is zich in ieder geval van geen kwaad bewust. Hij plaatste via sociale media een foto van zichzelf met enkel niet-blanke spelers van Olympique Marseille. “Er is geen plaats voor racisme”, benadrukt González.

González benadrukt dat hij ‘een schone loopbaan’ heeft en dat deze hem veel vrienden heeft opgeleverd. Daarmee lijkt hij duidelijk te willen benadrukken dat hij veel niet-blanke ploeggenoten als vrienden heeft en nog nooit iemand racistisch heeft bejegend. “Soms moet je gewoon leren verliezen en dat accepteren op het veld. Drie geweldige punten vandaag. Allez L’OM. Bedankt familie”, benadrukt de ex-speler van onder meer Espanyol en Villarreal.

Neymar reageerde even voor vier uur 's nachts ziedend op de tweet van González. “Je bent geen man als je je fout niet toegeeft. Verliezen hoort bij de sport, maar beledigen of racistische uitlatingen in ons leven brengen, absoluut niet. IK RESPECTEER JE NIET! JE HEBT GEEN KARAKTER! Kom ervoor uit wat je hebt gezegd, hond. Wees een MAN! RACIST!"

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM?? Gracias familia???????? pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Trainer André Villas-Boas leek zich ook achter González te scharen. “Ik weet niet of het is gebeurd. Ik hoop van niet, er is geen plaats voor racisme in de voetballerij. Het is een serieuze zaak als dit daadwerkelijk is voorgevallen, maar ik denk het niet. Even daarvoor was er een spuugincident met Ángel Di Maria. Sommige situaties kunnen worden vermeden in de voetballerij. Ik hoop dat dit geen zwarte bladzijde wordt in deze historische prestatie.”