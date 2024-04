Neymar haalt woede op de hals met reactie op Paris Saint-Germain - FC Barcelona

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Al-Hilal spits Neymar, die supporters van Paris Saint-germain woedend heeft gemaakt.

?Neymar comments on Barcelona's post about Raphinha hitting his celebration against PSG, Neymar's former club. pic.twitter.com/81x3xHSlma — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 11, 2024

Neymar heeft zich populair gemaakt bij de fans van FC Barcelona . De Catalaanse club speelde woensdagavond in de Champions League tegen Paris Saint-Germain en won met 2-3. Neymar stond bij beide ploegen eens onder contract, maar laat zijn voorkeur voor Barça blijken op social media. Braziliaan Raphinha werd de grote matchwinner aan Catalaanse zijde. De vleugelaanvaller scoorde tweemaal en vierde een treffer door op dezelfde manier te juichen als Neymar. De spits van Al-Hilal reageerde onder een post van Barça met emoji's die zijn manier van juichen nabootsen. Fans van Barça kunnen de actie wel waarderen, maar de supporters van PSG een stuk minder. Op X schrijven fans van de Parijse club dat Neymar ‘geen clubicoon is’. Een ander maakt hem uit voor clown.